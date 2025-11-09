Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 9 Nov 2025 2:01 PM IST
Updated Ondate_range 9 Nov 2025 2:01 PM IST
കശ്മീർ മാരത്തൺ; വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി അന്തിക്കാട് സ്വദേശി നിസാർtext_fields
അന്തിക്കാട്: കാശ്മീർ ടൂറിസം അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മാരത്തണിൽ വിജയകരമായി ഓടിതീർത്ത് അന്തിക്കാട് സ്വദേശി നിസാർ. 11 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്ന് 1500 ഓട്ടക്കാർ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് നിസാർ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സമുദ്ര നിരപ്പിൽനിന്ന് 5,194 അടി ഉയരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത കുറവുള്ള ശ്രീനഗർ പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നു മാരത്തൺ. യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നിസാർ, കേരള റൈഡേഴ്സ് എന്ന ക്ലബിലൂടെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ കടന്നുവന്നത്. അന്തിക്കാട് പുത്തൻ കോവിലകം പുതുമനക്കര അബ്ദുൽ റസാഖ്-ജമീല ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.
