Madhyamam
    Posted On
    5 Feb 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    5 Feb 2026 7:58 AM IST

    വാക്കുകളുടെ മാലപ്പടക്കത്തിന് തിരികൊളുത്തി ഷാൻ

    വാക്കുകളുടെ മാലപ്പടക്കത്തിന് തിരികൊളുത്തി ഷാൻ
    ഷാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ടി​രി സാ​ൻ​ഡോ​സ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റി​നി​ടെ

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: സാ​ൻ​ഡോ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വേ​ദി​യി​ൽ ശ്രോ​താ​ക്ക​ളെ കോ​രി​ത്ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നൗ​ൺ​ൺ​സ്മെ​ന്റു​മാ​യി ഷാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ടി​രി. പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല​യി​ൽ കൂ​റ്റ​നാ​ട് തൃ​ത്താ​ല​ക്ക​ടു​ത്ത് ക​ക്കാ​ട്ടി​രി എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഷാ​ൻ ക​ക്കാ​ട്ടി​രി അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റ്‌ ക​ല​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. 13ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റ്‌ കോ​ളാ​മ്പി​യി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്. നാ​ര​ങ്ങ വെ​ള്ള​മാ​ണ് അ​ന്ന് കൂ​ലി.

    പി​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​നും ജോ​ലി​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടു​ന്ന ഒ​രു അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റി​ന് 350 രൂ​പ​യാ​ണ് കൂ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ക. പി​ന്നീ​ട് ലോ​ക്ക​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റ് പ​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ‘മ​രി​ച്ച​ത് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യാ​ൻ പൊ​യ്ക്കോ’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ളി​യാ​ക്കി ക​മ്മി​റ്റി ഇ​റ​ക്കി വി​ട്ടു. മ​റ്റൊ​രി​ക്ക​ൽ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ട​തും ഷാ​ൻ സ​ങ്ക​ട​ത്തോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് പ്രാ​രാ​ബ്ദ​ത്തോ​ടും ജീ​വി​ത​ത്തോ​ടും വാ​ശി​യോ​ടെ പൊ​രു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഷാ​ൻ. മാ​റ്റ​റു​ക​ൾ എ​ഴു​തി ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി കാ​ണി​ക്ക​ളു​ടെ ഖ​ൽ​ബ് ക​വ​രാ​ൻ ക​ച്ച​കെ​ട്ടി പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. 24 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം സെ​വ​ൻ​സ് ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ൽ ‘പ്രേ​ക്ഷ​ക​രേ’ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കാ​ണി​ക​ൾ കാ​തോ​ർ​ത്തി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മേ​യ് വ​രെ ഒ​രു​ദി​വ​സം പോ​ലും ഒ​ഴി​വി​ല്ലാ​ത്ത സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റ്‌, പ​ര​സ്യം, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, കാ​ള​പൂ​ട്ട്, നേ​ർ​ച്ച, വേ​ല, പൂ​രം, പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ പ​ര​സ്യം എ​ന്നി​വ സ്റ്റു​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റ്‌, ഐ.​എം വി​ജ​യ​ൻ, ജോ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി, ആ​സി​ഫ് സ​ഹീ​ർ തു​ട​ങ്ങി ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി താ​ര​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ക​ളി​ക​ളും സ്വ​ന്തം ശ​ബ്ദം​കൊ​ണ്ട് വി​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

