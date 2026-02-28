Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Feb 2026 9:17 AM IST
    date_range 28 Feb 2026 9:17 AM IST

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സം; ഇ​ബ്രാ​ഹീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മേ​ന​ക്കു​ത്ത് മൊ​യ്തു​വി​ന്റെ മ​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ്രാ​യം 21 ആ​യി​രു​ന്നു. 54ാം വ​യ​സ്സി​ൽ തി​രി​ച്ചു പോ​കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ള​ധി​ക​വും സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. 1995ൽ ​പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​നം ക​യ​റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത്. 21 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ഒ​രേ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് 10 വ​ർ​ഷം മ​റ്റൊ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഏ​ലം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ സ്കൂ​ൾ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ദ​ർ​സ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടി​ൽ പ​ള്ളി​യും മ​ദ്ര​സ​യി​ലു​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ജീ​വി​ത പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ക​ൻ ജ​നി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​വാ​സ ജോ​ലി കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ല്ലാം നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​വും ഹ​ജ്ജും നി​ര​വ​ധി​ത​വ​ണ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് കി​ട്ടി​യ നി​ധി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ണ്ട്​ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി മു​സ​ഫ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ എ​ന്ത് എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര മാ​ത്ര​മേ പ​റ​യാ​നു​ള്ളൂ, ‘പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. കി​ട്ടു​ന്ന ജോ​ലി ചെ​യ്തു കു​ടും​ബം പോ​റ്റ​ണം’.

    News Summary - After thirty years of exile; Ibrahim Musli returns to his homeland
