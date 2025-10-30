Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:26 AM IST

    നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സം; ല​ത്തീ​ഫ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്

    നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സം; ല​ത്തീ​ഫ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്
    ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന തൃ​ശൂ​ര്‍ ക​രി​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ലി​ങ്ങ​ലി​ന് ക​രു​ണ ക​രി​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ദു​ബൈ: 38 വ​ര്‍ഷം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് തൃ​ശൂ​ര്‍ ക​രി​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ലി​ങ്ങ​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ‘ഡ​ള്‍സ്‌​കോ’ എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റാ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌​സ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വാ​യും കാ​ഷ്യ​റാ​യും സേ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പേ ​റോ​ള്‍ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന ല​ത്തീ​ഫ് സേ​വ​നം ചെ​യ്ത ത​സ്തി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം മി​ക​വു​കാ​ണി​ച്ച​തി​ന് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ശം​സ​യും ആ​ദ​ര​വും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ ബ​ര്‍ദു​ബൈ​യി​ലെ ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്‌​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം.

    പി​ന്നീ​ട്, കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്ത് ഷാ​ര്‍ജ അ​ല്‍ന​ഹ്ദ​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര്യ​വ​സാ​നം ബ​ര്‍ദു​ബൈ​യി​ലെ ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്‌​സ് റൂ​മി​ല്‍നി​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത ശ​നി​യാ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ല​ത്തീ​ഫി​നെ കാ​ണാ​നും ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ക്കാ​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഉ​റ്റ​വ​രു​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രാ​ണ്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സു​ഖ​വും ദുഃ​ഖ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച പോ​യ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ര്‍ത്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ത്തീ​ഫും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും.

    സ്‌​നേ​ഹോ​ഷ്മ​ള​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി ഉ​റ്റ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ഹൃ​ദ​വ​ല​യം. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ക​രു​ണ ക​രി​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണി​ദ്ദേ​ഹം. ഭാ​ര്യ: സ​ഫി​യ. മ​ക്ക​ള്‍: സ​ഹ​ല അ​ജ്മ​ല്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ​ഫ്.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsFarewellgulf news malayalam
    News Summary - After four decades of exile; Latif returns home
