Madhyamam
    പ്രതിസന്ധികളിൽ പുഞ്ചിരിച്ച്​ അബു സുലൈമാൻ

    ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​​ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    പ്രതിസന്ധികളിൽ പുഞ്ചിരിച്ച്​ അബു സുലൈമാൻ
    അ​ബു സു​ലൈ​മാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്​: ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളെ ക്ഷ​മ​യോ​ടും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തോ​ടും കൂ​ടി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​ബു സു​ലൈ​മാ​ൻ എ​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​ൻ ഇ​ന്ന് പ​ല​ർ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. പ്രാ​യ​ത്തി​​ന്റെ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ മ​റ​ന്ന്, ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സൗ​ദി പൗ​ര​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ വി​പ​ണ​ന​ത്തി​​ന്റെ ല​ളി​ത​മാ​യ വ​ഴി​യാ​ണ്.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​ബു സു​ലൈ​മാ​ന്റെ ജീ​വി​തം മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞ​ത് അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ്. സ​മ്പാ​ദ്യ​മെ​ല്ലാം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ, വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കേ​ണ്ട പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ണ്ടും ജോ​ലി​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യി. മ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​വ​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്കാ​തെ സ്വ​ന്തം അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഒ​രു ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി, ഉ​ഷൈ​ഖ​ർ, ഖ​സീം, സു​ക്ക​രി, മ​ജ്ദൂ​ൽ, അ​ജ്​​വ തു​ട​ങ്ങി മി​ക​ച്ച​യി​നം ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ ചെ​റി​യ വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പു​ല​ർ​ച്ചെ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ത്താ​ഴം പോ​ലും ക​ഴി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും സം​ശു​ദ്ധ​മാ​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ആ ​പ​രി​ശ്ര​മം അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​രു​ന്നു.

    ത​​ന്റെ ക​ഷ്​​ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ല​ഭി​ച്ച വ​ലി​യൊ​രു കാ​രു​ണ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ന്ദി​യോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു. താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ൻ, അ​ബു സു​ലൈ​മാ​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വാ​ട​ക​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ഇ​ള​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കി സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ‘ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളോ​ട് വാ​ട​ക ചോ​ദി​ക്കി​ല്ല’ എ​ന്ന അ​​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ത​​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ന് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ക​ച്ച​വ​ട​ത്തെ കേ​വ​ലം ലാ​ഭ​ന​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​യി​ട്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​ശ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്: ‘ദൈ​വ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​നു​സ​ര​ണ​വും’.

    ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും വ​ഞ്ച​ന പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ന​യി​ക്കൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക്ഷ​മ​യു​ടെ​യും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് അ​ബു സു​ലൈ​മാ​ൻ.

    സം​തൃ​പ്തി​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സ​മ്പ​ത്തെ​ന്നും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന് പ്രാ​യം ഒ​രു ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ജീ​വി​തം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു പ്രാ​ർ​ഥ​ന മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

