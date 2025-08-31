Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    31 Aug 2025 1:52 PM IST
    31 Aug 2025 1:52 PM IST

    വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പ്​ കൊ​ണ്ടൊ​രു വാ​ർ​ത്താ​ശാ​ല

    വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പ്​ കൊ​ണ്ടൊ​രു വാ​ർ​ത്താ​ശാ​ല
    ശ​ഫീ​ഖു​ൽ ഹ​സ​ൻ വാ​ർ​ത്ത ക്ലി​പ്പി​ങ്ങു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു

    എ​വി​ടെ ക​ണ്ടു/​വാ​യി​ച്ചു, വാ​ട്​​സ്ആ​പ്പി​ലാ​ണോ? –കേ​ട്ട​ത്​ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​ൻ പി​ന്നെ മ​റ്റൊ​ന്നും ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​നി​ല്ല. വി​വ​ര​​ക്കേ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന്തം​കെ​ട്ട വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ് യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യെ കോ​ട​തി​യ​ട​ക്കം പു​ച്ഛ​ത്തോ​​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യാ​ണ്. അ​ത്ര​ക്കും ‘ഗു​ണം​പി​ടി​ക്കാ​ത്ത’ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പി​​നെ ഗു​ണ​മൊ​ത്തൊ​രു വാ​ർ​ത്ത വി​ത​ര​ണ​ശാ​ല​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കും? അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഗു​ണാ​ത്മ​ക​മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ്​ ശ​ഫീ​ഖു​ൽ ഹ​സ​ൻ എ​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി​ക്കാ​ര​ൻ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​രൊ​റ്റ ഐ​ഫോ​ണു​മാ​യി വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ് യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ൽ ഒ​രു ‘ന്യൂ​സ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി’ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ അ​മ്പ​തു​കാ​ര​നാ​യ ഈ ​മു​ൻ അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ. വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​തി​നെ ​നേ​രി​​ന്‍റെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ​യും ഫി​ൽ​റ്റ​റി​ൽ അ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ൾ, കോ​ള​മി​സ്റ്റു​ക​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ദി​നേ​ന രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി​വ​രെ എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ശ​ഫീ​ഖു​ൽ ഹ​സ​ൻ മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹാമിദ് അൻസാരിക്കൊപ്പം

    പ​ല​പ്പോ​ഴും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ്രേ​ക്കി​ങ്ങി​നെ പോ​ലും ഭേ​ദി​ച്ച്​ ശ​ഫീ​ഖ്​ മു​റ​ത്തി​ൽ ക​യ​റി കൊ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ വ​ൻ​കി​ട ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ പ​രാ​തി​യു​മാ​യെ​ത്തി. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ​ടു​ത്തു ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നേ അ​ത്​ ‘സ്വ​ന്തം വ​രി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​’ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ഭ​വം. അ​വ​രെ പി​ണ​ക്കാ​ൻ നി​ൽ​ക്കാ​തെ അ​ന്ന​​ന്ന​ത്തെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും വെ​ബ്​​സൈ​റ്റു​ക​ളും വാ​ർ​ത്ത പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം ക്ലി​പ്പി​ങ്ങു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നാ​യി അ​​ദ്ദേ​ഹം. അ​ങ്ങ​​നെ ‘ന്യൂ​സ്മാ​ൻ’ എ​ന്നു മു​തി​ർ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​​ടെ ഓ​മ​ന​പ്പേ​ര്​ നേ​ടി​യ ശ​ഫീ​ഖി​ന്‍റെ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പി​ലെ ന്യൂ​സി​യം അ​ഥ​വാ വാ​ർ​ത്താ​ശാ​ല എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ക​സ്മി​കം ആ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തു​ട​ക്കം

    2017 ജൂ​ൺ 23ന് ​പെ​രു​ന്നാ​ൾ വ​സ്ത്ര​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പോ​യി മ​ട​ങ്ങും വ​ഴി ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ബ​ല്ല​ഭ്​ ഗ​​ഢ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ​വെ​ച്ച്​ ഹി​ന്ദു​ത്വ​ഭീ​ക​ര​ർ കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്ന ഹാ​ഫി​ള്​ ജു​നൈ​ദി​ന്‍റെ വാ​ർ​ത്ത പി​റ്റേ​ന്നാ​ൾ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സ്​’ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ വാ​യി​ച്ച ശ​ഫീ​ഖി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ നീ​റ്റ​ല​ട​ങ്ങി​യി​ല്ല. മു​സ്​​ലിം​ക​ളെ പൈ​ശാ​ചി​ക​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ച​ണ്ഡ​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​​വേ​ല​ക​ളു​ടെ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്തം വാ​തി​ൽ​പ്പ​ടി​യി​ൽ മു​ട്ടി​വി​ളി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​​യെ​ന്ന്​ ശ​ഫീ​ഖ്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധം സ​ങ്ക​ട​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കാ​ന​ല്ല, ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ്ര​തി​വി​ധി​യാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ഴ​യ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ​കൂ​ടി​യാ​യ ശ​ഫീ​ഖി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. അ​തി​ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​ഴി, വ​സ്തു​നി​ഷ്ഠ​വും ആ​ധി​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ എ​തു വാ​ർ​ത്ത​യും താ​മ​സം​വി​നാ പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബാ​ലി​ശ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ആ​ധി​കാ​രി​ക​വും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വി​വി​ധ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​ചാ​രം കൊ​ടു​ക്കു​ക. അ​തി​നാ​യി വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ് ബ്രോ​ഡ്​​കാ​സ്റ്റ്​ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി.


    ‘‘കു​ഞ്ഞു ജു​നൈ​ദി​ന്‍റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക വാ​ർ​ത്ത എ​ന്നെ ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞു. ഒ​രു കു​ഞ്ഞി​നു​പോ​ലും ര​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​ത്ത മ​ട്ടി​ൽ വെ​റു​പ്പ്​ ഈ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വേ​രോ​ടി​യ​ല്ലോ. അ​തു പി​ഴു​തു​ക​ള​യാ​ൻ എ​ന്തു​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ വെ​റു​പ്പു​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത അ​തി​​നെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ന​ല്ല വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ദൗ​ത്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഞാ​ൻ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റി​ഞ്ഞ​വ​രും എ​ന്‍റെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​വ​രു​മൊ​ക്കെ എ​ന്നെ കാ​ര്യ​മാ​യി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. അ​തു ത​നി​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു’’ –സാ​രാ​യ്​ ജു​ലേ​ന​യി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ലി​രു​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘ശ​ഫീ​ഖ്​ ന്യൂ​സ്​ സ​ർ​വീ​സി’​​ന്‍റെ അ​നു​ഭ​വം വി​വ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഭി​പ്രാ​യ രൂ​പ​വ​ത്ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യ ​നൂ​റോ​ളം പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണി​ച്ചു ത​ന്നു. അ​തെ​ല്ലാം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് ഒ​രു വ​ലി​യ പു​സ്ത​കം​ത​ന്നെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​റ​ക്ക​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ്, രോ​ഗ​ത്തെ ത​ഴ​ഞ്ഞ്​

    പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചു മ​ണി​യോ​ടെ ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങും. ‘ദ ​ടെ​ലി​ഗ്രാ​ഫ്​’, ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്പ്ര​സ്’, ‘ദ ​ഹി​ന്ദു’, ‘ടൈം​സ് ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ’, ‘ഹി​ന്ദു​സ്​​താ​ൻ ടൈം​സ്​’, ‘ദ ​ട്രി​ബ്യൂ​ൺ’, ‘ദ ​സ്റ്റേ​റ്റ്​​സ്മാ​ൻ’, ‘ഡെ​ക്കാ​ൻ ​ക്രോ​ണി​ക്ൾ’, ‘ഇ​ൻ​ഖി​ലാ​ബ്​’, ‘സ​ഹാ​റ’ തു​ട​ങ്ങി 20-25 ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഉ​ർ​ദു, ഹി​ന്ദി പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ-​​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ വാ​യി​ച്ച്​ പ്ര​സ​ക്ത​വും പ്ര​ധാ​ന​വു​മാ​യ നൂ​റോ​ളം സ്​​റ്റോ​റി​ക​ൾ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. പി​ന്നെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി അ​രി​ച്ച് അ​തി​ൽ നി​ന്നു പ​ര​മാ​വ​ധി 40 വ​രെ സ്റ്റോ​റി​ക​ൾ പെ​റു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കും. അ​വ ക്ലി​പ്പി​ങ്ങു​ക​ളാ​യി വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഷെ​യ​ർ​ചെ​യ്യും.

    പ്ര​തി​ദി​നം 30 മു​ത​ൽ 40 വ​രെ സ്റ്റോ​റി​ക​ൾ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബ്രോ​ഡ്​​കാ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യും. എ​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ൽ, എ​ന്‍റെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, പി​ന്നെ ഞാ​നും –അ​താ​ണ്​ മു​ട​ക്കു​മു​ത​ൽ. രോ​ഗ​വും ഉ​റ​ക്ക​വു​മൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ ശ​ഫീ​ഖു​ൽ ഹ​സ​ന്‍റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക്ക്. ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും അ​തു തീ​ർ​ത്ത മാ​ന​സി​ക​സ​മ്മ​ർ​ദ​വും കാ​ര​ണം ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത നാ​ളു​ക​ളൊ​ഴി​ച്ച്​ ഇ​ന്നോ​ളം ഈ ​ന്യൂ​സ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലും ക​വി​ഞ്ഞ ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ഓ​രോ നാ​ളും അ​ടു​ത്ത ഡി​സ്പാ​ച്ചി​നു വേ​ണ്ടി വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മ​ഹേ​ഷ്​ ഭ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ ശ​ശി ത​രൂ​ർ, മു​ൻ ഡ​ൽ​ഹി ല​ഫ്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ജീ​ബ്​ ജം​ഗ്, മൗ​ലാ​ന ആ​സാ​ദ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി മു​ൻ വി.​സി പ​ർ​വേ​സ്​ അ​ഹ്​​മ​ദ്... തു​ട​ങ്ങി ആ ​പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ണ്ട്. ബ​ർ​മി​ങ്​​ഹാം മു​ത​ൽ യു.​പി​യി​​ലെ ബാ​റാ​ബ​ങ്കി വ​​രെ, സി​യാ​റ്റി​ൽ മു​ത​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ വ​രെ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​സ്ത​രി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്നു ആ ​വാ​യ​ന​വൃ​ത്തം. പ​ല എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രും ഈ ​ക്ലി​പ്പി​ങ്ങു​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ ശ​ഫീ​ഖ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡേ​റ്റ ബാ​ങ്ക്​ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ക്കി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ നാ​ളും ഉ​ണ​ർ​ന്നെ​ണീ​റ്റ്​ അ​ൽ​പ​നേ​രം പ്ര​ഭാ​ത​സ​വാ​രി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി. ​പു​സ്ത​ക​പ്ര​സാ​ധ​ന​ത്തി​നും പ​ര​സ്യ​വി​പ​ണ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു സ്ഥാ​പ​നം സാ​രാ​യ്​ ജു​​ലേ​ന​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്​ അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ രാ​വി​​ലെ​യാ​ണ്​ ശ​ഫീ​ഖി​ന്‍റെ ന്യൂ​സ്​​റൂം സ​ജീ​വ​മാ​കു​ക. ആ​ദ്യ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം ഒ​രു ദി​നം​പോ​ലും മു​ട​ക്കം വ​രാ​തെ അ​​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം കൃ​ത്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പോ​സ്റ്റി​ങ്​ മു​ട​ങ്ങാ​​തെ നോ​ക്കി. ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്നാ​ലും വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​ര​തി​​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തി​നെ പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള ​ബേ​ജാ​റും വെ​പ്രാ​ള​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി രോ​ഗാ​തു​ര​നാ​യി. ഡോ​ക്ട​​ർ​മാ​ർ വി​ശ്ര​മം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നു നി​ഷ്ക​ർ​ഷ വെ​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ​ അ​ഞ്ചു​കൊ​ല്ലം മു​മ്പ്​ ഒ​രു മു​ട​ക്കം വ​ന്ന​ത്. വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഗു​ണ​മൊ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​കാ​ട്ടു​ന്ന ഈ ​സേ​വ​നം ജീ​വി​താ​വ​സാ​നം വ​രെ കൈ​​യൊ​ഴി​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ശ​ഫീ​ഖു​ൽ ഹ​സ​ൻ.

    ഡ​ൽ​ഹി​യു​​ടെ ആ​ദ​രം

    മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം.​പി​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ൻ​വ​ർ ദാ​നി​ഷ്​ അ​ലി ത​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വ​സ​തി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന്​ ശ​ഫീ​ഖി​​ന്‍റെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ശ​ഫീ​ഖ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ന​ന്യ​മാ​യ ​​സേ​വ​ന​ത്തെ പു​ക​ഴ്ത്തി​യ എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ർ​ത്ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യാ​ണ്​ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ക​ൾ​ച​റ​ൽ​ സെ​ന്‍റ​റും നി​ര​വ​ധി എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളും ശ​ഫീ​ഖി​​ന്‍റെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.


    വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ ഈ ​വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ത​ര ന്യൂ​സ്​ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളെ ​പോ​ലെ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കി​ക്കൂ​ടേ എ​ന്ന ഗു​ണ​കാം​ക്ഷി​ക​ളാ​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ​ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ല​ളി​ത​മാ​ണ്​ ശ​ഫീ​ഖി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി: ഇ​തു വി​റ്റ്​ കാ​ശു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഈ ​പ​ണി തു​ട​രു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ കാ​സ്​​ഗ​ഞ്ചി​നു സ​മീ​പം ഗ​ഞ്ച്​​ദു​ന്ദ്​​വാ​ര സ്വ​​ദേ​ശി​യാ​ണ്​ ശ​ഫീ​ഖു​ൽ ഹ​സ​ൻ. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പി​താ​വ്​ സു​ഹൂ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ താ​വ​ഴി​യാ​യി ല​ഭി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നു പ​റ​യാം. ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കു ചേ​ക്കേ​റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ബി​രു​ദ​വും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി.

    ജാ​മി​അ മി​ല്ലി​യ്യ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ൽ എം.​എ നേ​ടി​യ ശേ​ഷം ഹി​ന്ദി പ​ത്ര​മാ​യ ‘അ​മ​ർ ഉ​ജാ​ല’​യി​ലും ഉ​ർ​ദു ദി​ന​പ​ത്രം ‘അ​ഖ്​​ബാ​റെ നൗ’​വി​ലും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി. 1987 മു​ത​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ ഡ​ൽ​ഹി​യി​​ലെ സാ​രാ​യ്​ ജു​​ലേ​ന​യി​ൽ സ്കൈ ​അ​ഡ്വ​​ർ​ടൈ​സി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യും പു​സ്ത​ക​പ്ര​സാ​ധ​ന ക​മ്പ​നി​യും സ്ഥാ​പി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. ഈ ​സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ന്യൂ​സ്​​മാ​ൻ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ് ചാ​ന​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ശ​ഫീ​ഖ്, വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ് ​​വെ​റും വെ​ടി​യു​​ടെ​യും വെ​റു​പ്പി​ന്‍റെ​യും ഇ​ട​മ​ല്ലെ​ന്നും കാ​ര്യ​വി​ചാ​ര വി​വ​ര​വി​നി​യ​മ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​മ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​​ണെ​ന്നും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

