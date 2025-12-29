Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    29 Dec 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:02 AM IST

    ഒരു പിടി അരിയിലെ അപൂർവ സൗഹൃദം

    ഒരു പിടി അരിയിലെ അപൂർവ സൗഹൃദം
    സെ​ൽ​വ​രാ​ജ് പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഇ​ര​വി​പു​രം: മാ​ട​പ്രാ​വു​ക​ൾ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ സെ​ൽ​വ രാ​ജി​ന് കൂ​ട​പ്പി​റ​പ്പു​ക​ൾ പോ​ലെ​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​നും ഏ​ഴ​ര​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ കൊ​ല്ലം ചി​ന്ന​ക്ക​ട കു​മാ​ർ ഓ​ട്ടോ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച ഇ​തി​ന്റെ നേ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി ചി​ന്ന​ക്ക​ട കു​മാ​ർ ഓ​ട്ടോ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന തെ​ക്കേ​വി​ള പ​ഴ​ഞ്ഞി അ​മ​ൽ നി​വാ​സി​ൽ സെ​ൽ​വ​രാ​ജ് (52) ഓ​ട്ടോ​യു​മാ​യി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തും കാ​ത്ത്​ പ്രാ​വു​ക​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ കൈ​വ​രി​ക​ളി​ലും അ​ടു​ത്തു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​കും.

    സെ​ൽ​വ​രാ​ജി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലെ ചെ​റു​സ​ഞ്ചി​യി​ൽ പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​ലേ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ വാ​ങ്ങി​വെ​ച്ച അ​രി​യു​ണ്ടാ​കും. ക​വ​ർ തു​റ​ന്ന​ശേ​ഷം പ്ര​ത്യേ​ക രീ​തി​യി​ൽ വി​സി​ൽ അ​ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്രാ​വു​ക​ളെ​ല്ലാം അ​നു​സ​ര​ണ​യോ​ടെ അ​രി തി​ന്നാ​ൻ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സെ​ൽ​വ​രാ​ജ്​ പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് അ​രി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു. ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് വലിയ പു​ണ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ഓ​ട്ടോ​യു​മാ​യി രാ​വി​ലെ വ​രു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഓ​ട്ടോ​യോ​ടൊ​പ്പം പ്രാ​വു​ക​ളും വ​രു​ന്നു​ണ്ടാ​കും. താ​ൻ ആ​ഹാ​രം ക​ഴി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ൽ പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്കും അ​രി ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് സെ​ൽ​വ​രാ​ജ്​ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഓ​ട്ടോ ഓ​ടി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​റ്റ​ക്കാ​യി ഒ​രു വി​ഹി​തം മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​യം തെ​റ്റി​യെ​ത്തു​ന്ന പ്രാ​വു​ക​ൾ​ക്കും അ​രി ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​യി അ​ൽ​പ്പം മി​ച്ചം പി​ടി​ച്ച് ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കും. കു​മാ​ർ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ മ​റ്റ് ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും സെ​ൽ​വ​ന്റെ ഈ ​പു​ണ്യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മ​റ്റു ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദേ​ഹം സജീവമാണ്.

