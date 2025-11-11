Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എ​ഴു​ത്ത് ആ​ത്മാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള യാ​ത്ര -നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​ത്തു​മി​ഷ്

    ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    എ​ഴു​ത്ത് ആ​ത്മാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള യാ​ത്ര -നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​ത്തു​മി​ഷ്
    സ​ർ​ഗ​വേ​ദി സ​ലാ​ല മ്യൂ​സി​ക്‌ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ​സം​വാ​ദ സ​ദ​സ്സി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​ത്തു​മി​ഷ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: എ​ഴു​ത്ത് ഒ​രാ​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണെ​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​ത്തു​മി​ഷ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ഗ​വേ​ദി സ​ലാ​ല, മ്യൂ​സി​ക്‌ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ​സം​വാ​ദ സ​ദ​സ്സി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം, എ​ഴു​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, യാ​ത്ര​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​നെ എ​ങ്ങ​നെ മാ​റ്റു​ന്നു എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​ത്തു​മി​ഷി​ന്റെ സം​വാ​ദം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. വാ​യ​ന​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​ർ​ഗ​വേ​ദി സ​ലാ​ല​യു​ടെ ര​ച​ന​മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​ത്തു​മി​ഷ്‌ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സു​ര​യ്യ മു​ന​വ​ർ, ജ​മാ​ൽ തീ​ക്കു​നി, സ​രി​ത ജ​യ​രാ​ജ്, എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഹേ​മ്‌​ലി​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റി​ൻ, സു​ഹൈ​ൽ ഫ​വാ​ദ്, എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ലി​ൻ​സ​ൺ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ബി​ജു ക​ല്ലീ​രാ​ൻ, രേ​ഷ്മ പ്ര​ദീ​പ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സ​ർ​ഗ​വേ​ദി പ​രി​പാ​ടി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​നു കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഡോ. ​ഷാ​ജി പി. ​ശ്രീ​ധ​ർ, പ​വി​ത്ര​ൻ കാ​രാ​യി, ഡോ. ​വി​പി​ൻ ദാ​സ്, സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, എ.​കെ. പ​വി​ത്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​ലാ​ന ഫി​റോ​സ് ക​വി​ത ആ​ല​പി​ച്ചു. ദീ​പ്തി ടീ​ച്ച​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ഗാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ.​പി. ക​രു​ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ഷി​ക്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ പി. ​ജി., മ​നോ​ജ് വി.​ആ​ർ., അ​നൂ​പ് ശ​ങ്ക​ർ, അ​നീ​ഷ് ബി ​വി, പ്രി​യ അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റി​സ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഹം​ന നി​ഷ്താ​ർ, ഡോ ​സ​ന്ധ്യ,സു​ബി​ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

