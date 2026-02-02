Begin typing your search above and press return to search.
    2 Feb 2026 8:48 AM IST
    സൈ​ക്കി​ൾ വെ​റു​മൊ​രു ​വാ​ഹ​ന​മ​ല്ല; എ​വ​റ​സ്റ്റി​ന് സ​മാ​ന ഉ​യ​രം കീ​ഴ​ട​ക്കി കെ.​എ​സ്. സി​വീ​ജ്

    സൈ​ക്കി​ൾ വെ​റു​മൊ​രു ​വാ​ഹ​ന​മ​ല്ല; എ​വ​റ​സ്റ്റി​ന് സ​മാ​ന ഉ​യ​രം കീ​ഴ​ട​ക്കി കെ.​എ​സ്. സി​വീ​ജ്
    കെ.​എ​സ്. സി​വീ​ജ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ​ളൂ​ര്‍ സൈ​ക്ലി​ങ് ട്ര​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ എ​വ​റ​സ്റ്റി​ങ് ച​ല​ഞ്ച് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ കെ.​എ​സ്. സി​വീ​ജ്. 1.1 കി.​മീ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മ​ല 141 ത​വ​ണ ക​യ​റു​ന്ന​തോ​ടെ മൗ​ണ്ട് എ​വ​റ​സ്റ്റി​ന്റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ 8848 മീ. ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. 23 സൈ​ക്ലി​ങ് റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​തി​ൽ മ​ത്സ​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഏ​ക വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഹൈ​സ്കൂ​ള്‍ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്താ​ണ് സൈ​ക്ലി​ങ് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ള്‍ ദൂ​രെ​യു​ള്ള തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. 2022ലാ​ണ് ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ക്കം ചെ​റി​യ യാ​ത്ര​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​വാം എ​ന്നു​ക​രു​തി മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 100 കി.​മീ. സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൂ​ടി. ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര​യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ നി​മി​ഷം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് ട്രി​ച്ചി​യി​ല്‍ 300 കി.​മീ. സൈ​ക്ലി​ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​തോ​ടെ, സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​നെ കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​റി​യാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഫ്രാ​ന്‍സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക്ല​ബി​ല്‍ 200, 300,400, 600 കി.​മീ. ല​ക്ഷ്യം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ല്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ ആ​ന്തം എ​ന്ന ടൈ​റ്റി​ല്‍ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു. ഈ ​ടൈ​റ്റി​ല്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​യാ​ല്‍ പാ​രി​സ്-​ബ്ര​സ്റ്റ്-​പാ​രി​സ് (പി.​ബി.​പി) മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത ല​ഭി​ക്കും. അ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട്.

    2023ല്‍ 87.40 ​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ പാ​രി​സ്-​ബ്ര​സ്റ്റ്-​പാ​രി​സ് എ​ന്ന ക​ട​മ്പ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. പാ​രീ​സി​ല്‍നി​ന്നും ബ്ര​സ്റ്റ് ന​ഗ​രം വ​രെ​യും തി​രു​ച്ചു​മു​ള്ള 1200 കി.​മീ. അ​തി​ദു​ര്‍ഘ​ട പാ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ത​ണു​പ്പും ചൂ​ടും ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള്ള ക​ലാ​വ​സ്ഥ​യും. മാ​ന​സി​ക​മാ​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും ത​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൈ​വി​ട്ടി​ല്ല. 2024ല്‍ ​താ​യ് ല​ന്‍ഡി​ലെ ‘ഇ​സാ​ന്‍’​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 176 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല്‍ 2024 കി.​മീ. പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. ‘ച​ല​ഞ്ച് ല​പ​ര്‍ടെ​ല്‍’​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 1200 കി.​മീ. പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി മൂ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    തൃശ്ശൂർ ആലപ്പാട് സ്വദേശിയായ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റേ​ത് സ്പോ​ര്‍ട്സ് കു​ടും​ബ​മാ​ണ്. ഭാ​ര്യ ഷാ​നി, മ​ക​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ, മ​ക​ള്‍ ആ​ര്‍ച്ച എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മ​ക​ന്‍ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബു​ക്സ് ഓ​ഫ് റെ​കോ​ര്‍ഡ്സി​ല്‍ യ​ങ്ങ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ര്‍ ആ​ണ്. മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ സൈ​ക്ലി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു മ​ക​ള്‍. മൈ​സൂ​രു ആ​ര്‍‌.​ബി.‌​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ സി​വീ​ജ് സൈ​ക്ലി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം മു​ട​ക്കാ​റി​ല്ല.

    കൂ​ടാ​തെ ഓ​ഫി​സ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലും വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തും. മു​ട്ട, പ​രി​പ്പ്, ക​ട​ല തു​ട​ങ്ങി ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ്രോ​ട്ടീ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ക്കും. സൗ​ത്ത് കൊ​റി​യ​യി​ലെ 1200 കി.​മീ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യം.

    അ​തോ​ടെ ഏ​ഷ്യ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ക്കും. നാ​ല് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 1200 കി.​മീ. ചെ​യ്താ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ‍സൂ​പ്പ​ര്‍ റാ​ണ്ടോ​ന്നു​വ​ര്‍ എ​ന്ന ടൈ​റ്റി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കും. അ​തി​ന് ഒ​രു രാ​ജ്യം​കൂ​ടി ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന സി​വീ​ജ് അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി സ്പോ​ണ്‍സ​റെ തേ​ടു​ക​യാ​ണ്.

