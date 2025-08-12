Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    12 Aug 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    12 Aug 2025 11:50 AM IST

    സ്വ​പ്നം കൈ​യെ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ മൊ​യ്തു 60ാം വ​യ​സ്സിൽ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി

    സ്വ​പ്നം കൈ​യെ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ മൊ​യ്തു 60ാം വ​യ​സ്സിൽ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി
    ക​ൽ​പ​റ്റ എ​സ്.​കെ.​എം.​ജെ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന മൊ​യ്തു

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ നി​ല​ച്ച സ്വ​പ്നം കൈ​യെ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ മൊ​യ്തു വീ​ണ്ടും പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി. സം​സ്ഥാ​ന സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ന്‍ തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​സ്.​കെ.​എം.​ജെ സ്കൂ​ളി​ൽ 60ാം വ​യ​സ്സിലാ​ണ് മൊ​യ്തു എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​ള​ക്കാ​ട് ജി.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠ​നം നി​ർ​ത്തി​യ മൊ​യ്തു ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ര്‍ഗ​മാ​യ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക്ക് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം സ​ഫ​ല​മാ​ക്കാ​നാ​യി പ​രീ​ക്ഷ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ഭാ​ര്യ ജ​മീ​ല​യെ​യും മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളെ​യും പി​ന്നി​ലാ​ക്കി പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മൊ​യ്തു​വി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. പ​ത്താം​ത​ര​വും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യും ക​ട​ന്ന് ബി​രു​ദം നേ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ത​ന്റെ സ്വ​പ്ന​മെ​ന്ന് മൊ​യ്തു പ​റ​യു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നാ​ലാം ത​രം, ഏ​ഴാം ത​രം തു​ല്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. എ​സ്.കെ.​എം.​ജെ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, തോ​ണി​ച്ചാ​ൽ എ​മോ​സ് വി​ല്ല സ്പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ, മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് എ.​യു.​പി.​എ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ന്ന​ത്.

