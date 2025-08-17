Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightകാമറക്കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ...
    Men
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:07 PM IST

    കാമറക്കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ യു.എ.ഇയുടെ 50 വർഷങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കാമറക്കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ യു.എ.ഇയുടെ 50 വർഷങ്ങൾ
    cancel


    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ

    പകർത്തിയ

    ചിത്രങ്ങൾ

    കാ​ലം എ​ത്ര മാ​റി​യാ​ലും, സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ എ​ത്ര പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചാ​ലും ചി​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്നും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക തി​ള​ക്ക​മു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​വും ത​ന്‍റെ കാമ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് പ​ത്ര​ത്തി​ലെ മു​ൻ പ്ര​സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഓ​ർ​മ​പ്പു​തു​ക്ക​ലാ​ണ്. 50 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ജീ​വി​തം, ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ് എ​ന്ന് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​യാം. 40 വ​ർ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന്യൂ​സ്പേ​പ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ലും, അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക്യാ​മ​റ​ക​ളോ, കൂ​റ്റ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ, നി​ര​ത്തി​ൽ നി​റ​യെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഹ​നീ​ഫ ത​ന്‍റെ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 1975 മു​ത​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്ത​ത സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് റോ​ളി ഫ്ള​ക്സി​ന്‍റെ ഫി​ലിം ക്യാ​മ​റ​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ബോ​ക്സ് ക്യാ​മ​റ ഇ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ധി​പോ​ലെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഈ ​ക്യാ​മ​റ​യി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് മാ​മി​യ 645ഉം, ​അ​തി​നു​ശേ​ഷം വ​ന്ന നി​ക്കോ​ൺ ക്യാ​മ​റ​യു​ടെ എ​ല്ലാ മോ​ഡ​ലു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി.

    മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ യു.​എ.​ഇ

    ‘ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന​പോ​ലെ​യ​ല്ല, കൂ​റ്റ​ൻ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങു​ക​ളോ നി​ര​ത്തി​ൽ നി​റ​യെ കാ​റു​ക​ളോ ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​തെ​യി​രു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ തി​ങ്ങി നി​റ​ഞ്ഞ യു.​എ.​ഇ​യും ക്യാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ഭാ​ഗ്യം ല​ഭി​ച്ചു’.- ഹ​നീ​ഫ പ​റ​യു​ന്നു. 1975-ലെ ​ദു​ബൈ ക്രീ​ക്കും, 40 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഫു​ജൈ​റ, ദി​ബ്ബ, ഷാ​ർ​ജ, ദു​ബൈ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി ശേ​ഖ​രം ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ട്. ഈ ​അ​മൂ​ല്യ ശേ​ഖ​രം ഇ​ന്നും ഭ​ദ്ര​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലെ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ൾ




    ബോം​ബെ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​പ്പ​ലി​ൽ അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 1976ൽ ​റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലാ​ണ് ഹ​നീ​ഫ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​മു​മ്പ് ദു​ബൈ​യി​ൽ ഓ​സ്കാ​ർ സ്റ്റു​ഡി​യോ എ​ന്ന ഇ​റാ​നി സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​യാ​ണ് ത​ന്‍റെ മേ​ഖ​ല​യെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ മ​റ്റു പ​ണി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് റോ​ഡ്സ് സ്റ്റു​ഡി​യോ എ​ന്ന ഗോ​വ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ ദെ​യ്‌​റ​യി​ലെ സ​ബ്ക​യി​ൽ വെ​റും 200 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന് ജോ​ലി​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. അ​ന്ന് ക​ള​ർ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാം ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. അ​വ മാ​ന്വ​ലാ​യി പ്രി​ന്‍റ്​ ചെ​യ്യ​ണം. ഡാ​ർ​ക്ക് റൂ​മും, മാ​ന്വ​ൽ ക​ള​റി​ങ്ങും എ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ഠി​ച്ചെ​ടു​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ക​ള​ർ പ്രി​ന്‍റു​ക​ൾ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഷാ​ർ​ജ ഖാ​സി​മി​യ​യി​ൽ അ​ന്ന് ഡി​ഫെ​ൻ​സ് ക്യാ​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​ജൂ​ർ എ​ന്ന​യാ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം, ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ന്വ​ലാ​യി പ്രി​ന്‍റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ഹ​നീ​ഫ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി. സൈ​നി​ക​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള സി​നി​മാ തി​യേ​റ്റ​റി​ലെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​ന്നും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ലേ​ക്ക്

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു സ്റ്റു​ഡി​യോ എ​ന്ന മോ​ഹ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ജോ​ലി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ക​ൾ​ച്ച​റി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞ​ത്. ദി​വ​സ​വും അ​ബ്ര ക​ട​ന്ന് ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി. പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​ട​ക്കി അ​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ദി​വ​സം അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ശൈ​ഖ്​ കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണു​ക​യും, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ര​ണം ദി​വ​സ​ക്കൂ​ലി​ക്ക് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്ന​ത്തെ ടോ​പ് ക്യാ​മ​റ​യാ​യ റോ​ളി പ്ല​സ് ആ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി (വാം), ​സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ്, അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ന്യൂ​സ് പേ​പ്പ​ർ, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ന്യൂ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    1981 വ​രെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യി​രു​ന്നു ഹ​നീ​ഫ. അ​ബൂ​ദ​ബി ശൈ​ഖി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്ന് ഫി​ലിം ക്യാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി, ടാ​ക്സി​ക്കാ​ർ​ക്ക് 35 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കി ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് കൊ​ടു​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഇ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​യാ​ത്ത​താ​ണ്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്‍റെ ദു​ബൈ ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ, ജോ​ലി​ക്കൊ​പ്പം ര​ണ്ട് സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ കൂ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി, മ​റ്റ് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ശൈ​ഖു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഹ​നീ​ഫ പ​ക​ർ​ത്തി. നി​ല​വി​ൽ സൗ​ദി പ​ള്ളി​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ​പ് എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​ർ. നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്, ഫ​യ​ർ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, എ​യ​ർ ഷോ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്‍റെ ക്യാ​മ​റ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്തു. ട്രേ​ഡ് സെ​ന്‍റ​ർ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് ഇ​ന്ന​ത്തെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത് നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നാ​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം 1998ൽ ​ബെ​സ്റ്റ്​ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി അ​വാ​ർ​ഡ് ഹ​നീ​ഫ​ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി അ​വാ​ർ​ഡും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​ന​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള, എ​സ്.​കെ. പൊ​റ്റ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യും മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ ലെ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് അ​വാ​ർ​ഡും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഷാ​ർ​ജ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബോ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഷാ​ർ​ജ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ക​ർ​ത്തി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്. പി​ന്നീ​ട് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് പ​ടി ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു കു​ടും​ബം പോ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് പ​ത്രം ത​നി​ക്കെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    മൂ​ന്ന് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളാ​ണ് ഹ​നീ​ഫ​ക്ക്. ര​ണ്ട്​ പേ​ർ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​ണ്. അ​വ​ർ പ​ഠി​ച്ച​തും വ​ള​ർ​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം യു.​എ.​ഇ​യി​ലാ​ണ്. 30 വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ് ഖ​ലീ​ജ് ടൈം​സി​ൽ ത​ന്‍റെ മ​ക​ളു​ടെ ചി​ത്രം അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന​തും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഓ​രോ സു​പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ത​ന്‍റെ ക്യാ​മ​റ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു വ​ലി​യ ഭാ​ഗ്യ​മാ​യാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത​യു​ട​ൻ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ, ഫി​ലിം ഡെ​വ​ല​പ്പ് ചെ​യ്ത് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്രി​ന്‍റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ന്നും വ​ലി​യ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsCameramanlife`
    News Summary - 50 years of the UAE in the spotlight
    Similar News
    Next Story
    X