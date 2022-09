cancel camera_alt ആ​കാ​ശ് നീ​ട്ടി​വ​ള​ര്‍ത്തി​യ മു​ടി മു​റി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചേര്‍ത്തല: 12 വയസ്സുകാരൻ മൂന്നരവര്‍ഷം നീട്ടിവളര്‍ത്തിയ മുടി അര്‍ബുദ ബാധിതർക്കായി മുറിച്ചുനല്‍കി. നഗരസഭ 17ാം വാര്‍ഡ് ഇല്ലിക്കല്‍വെളി എസ്. സജികുമാറി‍െൻറയും കെ.ജെ. അജിമോളുടെയും മകൻ ആകാശാണ് മുടി മുറിച്ചുനൽകിയത്. ചേര്‍ത്തല ഗവ. ടൗണ്‍ സ്‌കൂളില്‍ നാലാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ അർബുദ ബോധവത്കരണ ക്ലാസില്‍നിന്നാണ് ഈ ആശയമുണ്ടായത്. അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും അനുമതിയോടെയാണ് മുടി വളര്‍ത്തി തുടങ്ങിയത്.

വയലാര്‍ വി.ആര്‍.വി.എം ഗവ. സ്‌കൂളിലെത്തിയിട്ടും പ്രത്യേക അനുമതിയില്‍ മുടി വളർത്തൽ തുടര്‍ന്നു. ഏഴാം ക്ലാസിലെത്തിയ ആകാശ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മുടിമുറിച്ചത്. കളമശ്ശേരിയിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ വഴിയാണ് കൈമാറുന്നത്. നഗരസഭ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ജി. രഞ്ജി ഏറ്റുവാങ്ങി. Show Full Article

12 year old grows hair for cancer patients for three and a half years