    LIFE
    Posted On
    18 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 7:39 AM IST

    പത്താം ക്ലാസ്​ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ആ​ഗ്രഹം; അമ്മ നൽകിയ പണത്തിൽ ചാക്കോ ജേക്കബ്​ തൂങ്കുഴി ആയി

    പത്താം ക്ലാസ്​ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ആ​ഗ്രഹം; അമ്മ നൽകിയ പണത്തിൽ ചാക്കോ ജേക്കബ്​ തൂങ്കുഴി ആയി
    ബ​ന​ഡി​ക്ട് പ​തി​നാ​റാ​മ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ​ക്കൊ​പ്പം മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി

    തൃ​ശൂ​ർ: തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യാ​ണ്​ മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ്​ തൂ​ങ്കു​ഴി വൈ​ദി​ക വൃ​ത്തി​​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​ത്. ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഓ​രോ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഇ​ങ്ങ​നെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​വും ആ​ക​സ്​​മി​ക​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ മെ​ത്രാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന്‍റെ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി സ​മ​യ​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വൈ​ദി​ക പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്ക​ൽ, പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ്​ പു​ല​ർ​ത്ത​ൽ, റോ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര, മെ​ത്രാ​നാ​യി നി​യ​മ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യാ​ണ്​ ജേ​ക്ക​ബ്​ തൂ​ങ്കു​ഴ​യി​ൽ വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. പാ​ലാ വി​ള​ക്കു​മാ​ടം തൂ​ങ്കു​ഴി കു​ര്യ​ൻ-​റോ​സ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൻ ചാ​ക്കോ മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ്​ തൂ​ങ്കു​ഴി ആ​കു​ന്ന​തും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​നി​ശ്​​ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    ചാ​ക്കോ​യും ജ്യേ​ഷ്​​ഠ​നും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​ത്. ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ട്​ പേ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച്​ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ ജ​യി​ക്കു​ക അ​ന്ന്​ അ​ത്​​ഭു​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷി​ച്ച പി​താ​വ്​ കു​ര്യ​ൻ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും പാ​ര​ല​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ തു​ട​ർ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ഏ​ർ​പ്പാ​ട് ചെ​യ്തു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ വൈ​ദി​ക​നാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം ചാ​ക്കോ വീ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​ക​ൻ സെ​മി​നാ​രി​യി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യം ചാ​ച്ച​ന്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കോ​ള​ജ്​ പ​ഠ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞും ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ സെ​മി​നാ​രി​യി​ൽ ചേ​രാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചാ​ക്കോ ഇ​ട​വ​ക പ​ള്ളി​യി​​ലെ വി​കാ​രി​യ​ച്ച​ന്‍റെ അ​ടു​ത്തെ​ത്തി. സെ​മി​നാ​രി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​​ളെ എ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ പോ​യി ജ​യിം​സ്​ കാ​ള​ശേ​രി പി​താ​വി​നെ കാ​ണ​ലാ​ണ്​ ഏ​ക​മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്നും വി​കാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​ക്ക്​ പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ​ണ്ടി​ക്കൂ​ലി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യി. ചാ​ച്ച​ൻ ത​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​മ്മ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​യി. അ​മ്മ ന​ൽ​കി​യ വ​ണ്ടി​ക്കൂ​ലി​യി​ലാ​ണ്​ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ബി​ഷ​പ്സ്​ ഹൗ​സി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ബി​ഷ​പ്പ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സെ​മി​നാ​രി​യു​ടെ വൈ​സ്​ റെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന ഫാ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വ​ള്ളോ​പ്പി​ള്ളി​യെ ക​ണ്ടു. അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്​ സെ​മി​നാ​രി പ്ര​വേ​ശ​ന ഫോ​റ​മെ​ല്ലാം ചാ​ക്കോ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി പൂ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഫാ. ​വ​ള്ളോ​പ്പി​ള്ളി ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ചാ​ക്കോ​ക്ക് ജേ​ക്ക​ബ്​ തൂ​ങ്കു​ഴി എ​ന്ന പേ​ര് ന​ൽ​കി​യ​തും.

    അ​ന്ന്​ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​ലെ മൈ​ന​ർ സെ​മി​നാ​രി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ വ്യ​ക്​​തി​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​ർ തൂ​ങ്കു​ഴി. ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൈ​ന​ർ സെ​മി​നാ​രി പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം മേ​ജ​ർ സെ​മി​നാ​രി​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ജ​ർ സെ​മി​നാ​രി​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഉ​ഴ​പ്പ്​ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​നെ​ന്ന്​ ജേ​ക്ക​ബ്​ തൂ​ങ്കു​ഴി അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ 50ൽ 25 ​മാ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്രം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ തൂ​ങ്കു​ഴി​ക്ക്​ ഇ​ത്ര​യും കി​ട്ടി​യാ​ൽ പോ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വ​ള്ളോ​പ്പി​ള്ളി അ​ച്​ഛ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തി​യോ​ള​ജി പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ്​ ത​ല​ശ്ശേ​രി രൂ​പ​ത രൂ​പം കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്ക്​ മാ​റു​ന്ന​തും. അ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ്​ റോ​മി​ൽ തു​ട​ർ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1956 ഡി​സം​ബ​ർ 22ന്​ ​റോ​മി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ്​ പു​രോ​ഹി​ത​നാ​യി അ​ഭി​ഷി​ക്ത​നാ​യ​ത്. നാ​ല്​ വ​ർ​ഷം കൂ​ടി റോ​മി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ന​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ നേ​ടി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​ത്.

    1973ല്‍ ​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി രൂ​പ​ത രൂ​പം​കൊ​ണ്ട​പ്പോ​ള്‍ 43ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ പ്ര​ഥ​മ​മെ​ത്രാ​നാ​യി. സു​ദീ​ര്‍ഘ​മാ​യ 22 വ​ര്‍ഷം​കൊ​ണ്ട് രൂ​പ​ത​യെ ആ​ത്മീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ലേ​ക്കു ന​യി​ച്ചു. 1995ല്‍ ​താ​മ​ര​ശേ​രി രൂ​പ​ത​യു​ടെ ഇ​ട​യ​നാ​യി. 1996 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 18ന് ​തൃ​ശൂ​ര്‍ ആ​ര്‍ച്ച്ബി​ഷ​പ്പാ​യി നി​യ​മ​നം. 2007 മാ​ര്‍ച്ച് 18ന് ​മാ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ്രൂ​സ് താ​ഴ​ത്തി​ന് ചു​മ​ത​ല​ക​ള്‍ കൈ​മാ​റി. സി.​ബി.​സി.​ഐ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി മാ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി ആ​റു​വ​ര്‍ഷം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. കാ​രി​ത്താ​സി​ന്‍റെ ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം സി​സ്റ്റ​ര്‍മാ​രു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ക്രി​സ്തു​ദാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​ണ്.

