Madhyamam
    LIFE
    24 Oct 2025 1:40 PM IST
    date_range 24 Oct 2025 1:40 PM IST

    മ​ഞ്ജു​വി​ന് വൃ​ക്ക പ​ക​ത്തു​ന​ൽ​കി പി​താ​വ്; തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഗാ​ന​മേ​ള

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ ഇ​രു​വൃ​ക്ക​ക​ളും ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ മ​ഞ്ജു​വി​ന്റെ ജീ​വ​ൻ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പി​താ​വ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ വൃ​ക്ക പ​ക​ത്തു​ന​ൽ​കി. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള ന​ട​ത്തി. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ബീ​ച്ചി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​വി​ത​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ മേ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ നാ​ലു പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ൽ മൂ​ത്ത മ​ക​ൾ മ​ഞ്ജു​വാ​ണ് (27) ഇ​രു വൃ​ക്ക​ക​ളും ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ മ​ഞ്ജു​വി​ന് വ​യ​റ്റി​ൽ മു​ഴ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​ൻ ചെ​ല​വി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി മു​ഴ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഇ​ഖ്‌​റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ര​ണ്ടു പേ​രെ​യും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​ൻ പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് ഗാ​ന​മേ​ള ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​മ്പ് വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള ന​ട​ത്തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ​ണം ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​യ​ക​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഗാ​ന​മേ​ള ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി വ​രെ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ത​ളി​ക്കു​ളം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ റി​സ്ക ഹം​സ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്തി ഭാ​സി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ന്യ ബി​നീ​ഷ്, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം സി.​എം. നി​സാ​ർ, സു​ലൈ​ഖ ജ​മാ​ൽ, സ​രി​ത ഗ​ണേ​ഷ്, ഷൈ​ജ ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷാ​നു സ​മ​ദ്, അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

