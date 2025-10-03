Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 3 Oct 2025 10:29 AM IST
    date_range 3 Oct 2025 10:29 AM IST

    വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഷീ​ദ്...

    ‘ഉ​യ​രെ’​യി​ൽ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മൊ​രു​ങ്ങി
    വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഷീ​ദ്...
    മ​ല​പ്പു​റം: വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ നാ​ല് ചു​വ​രു​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ പു​തി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം മ​ങ്ങാ​ട്ടു​പു​ല​ത്തു​ള്ള റ​ഷീ​ദ്. പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ‘ഉ​യ​രെ’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ റ​ഷീ​ദി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ചാ​യ​ക്ക​ട ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന റ​ഷീ​ദ് ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ജോ​ലി​ക്കി​ടെ മ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി അ​ര​ക്കു താ​ഴെ ത​ള​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സ് ത​ള​രാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു റ​ഷീ​ദ്.

    ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം എ​ന്നാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു ചെ​റി​യ ചാ​യ​ക്ക​ട ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഉ​പ​ജീ​വ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യം റ​ഷീ​ദ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​തും പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​തും.

    മ​ങ്ങാ​ട്ടു​പു​ലം പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള റ​ഷീ​ദി​ന്റെ ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ൽ രു​ചി​ക​ര​മാ​യ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ ഭാ​ര്യ ടൈ​ല​റി​ങ് ഷോ​പ്പും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

