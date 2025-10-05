Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:27 PM IST

    ഉപ്പിൽ ഉണർന്ന് മഹാത്മാ! അമൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന് ലോക റെക്കോഡ്

    ഉപ്പിൽ ഉണർന്ന് മഹാത്മാ! അമൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന് ലോക റെക്കോഡ്
    ടാ​ല​ന്റ് റെ​ക്കോ​ഡ് ബു​ക്കി​ന്റെ വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഛായാ​ചി​ത്രം

    പു​ന്ന​യൂ​ർ​ക്കു​ളം: 10,000 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​പ്പു​കൊ​ണ്ട് മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഛായാ​ചി​ത്രം നി​ർ​മി​ച്ച് ച​മ്മ​ണൂ​ർ അ​മ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ടാ​ല​ന്റ് റെ​ക്കോ​ഡ് ബു​ക്കി​ന്റെ വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ചി​ത്ര​ക​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ പ്ര​ജി​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1524 പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് 12,052 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ ഭീ​മാ​കാ​ര ചി​ത്രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി പ​ഷ്ണ​ത്ത​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ടാ​ല​ന്റ് റെ​ക്കോ​ഡ് ബു​ക്ക് അ​ജൂ​ഡി​ക്കേ​റ്റ​റും ഓ​ൾ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് ഹോ​ൾ​ഡേ​ഴ്സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഗി​ന്ന​സ് സ​ത്താ​ർ ആ​ദൂ​ർ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    റെ​ക്കോ​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി പ​ഷ്ണ​ത്ത​യി​ൽ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. വ​ട​ക്കേ​കാ​ട് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ര​മേ​ശ​ൻ, പു​ന്ന​യൂ​ർ​ക്കു​ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സ്മി​ൻ ഷ​ഹീ​ർ, ചാ​വ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ യു. ​ശ്രീ​ജി, വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ദേ​വ​കി ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി ദി​യ മ​റി​യം പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ലി​ഷ അ​നി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

