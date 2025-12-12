Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    LIFE
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:11 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:11 AM IST

    പഴയ ഓ​ർ​മ​ക​ളും ചി​രി​യും മാ​യാ​തെ അ​ന്ന​മ്മ​യും മ​റി​യാ​മ്മ​യും

    പഴയ ഓ​ർ​മ​ക​ളും ചി​രി​യും മാ​യാ​തെ അ​ന്ന​മ്മ​യും മ​റി​യാ​മ്മ​യും
    വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ മ​റി​യാ​മ്മ​യും അ​ന്ന​മ്മ​യും സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നു

    മ​ല​പ്പു​റം: ‘പ​ണ്ടെ​ാക്കെ എ​ന്തോ​രം നേ​രം വേ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​പ്പൊ ഒ​ക്കെ പെ​ട്ട​ന്നാ​ണ്’ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പ​രി​യാ​പു​രം ഫാ​ത്തി​മ യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ വ​രാ​ന്ത​യി​ലി​രു​ന്ന് അ​ന്ന​മ്മ​യും മ​റി​യാ​മ്മ​യും പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. പ്രാ​യം 80 ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പേ​ർ​ക്കും പ​റ​യാ​നും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം കാ​ല​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ണ്ട്. 18 വ​യ​സ്സ് തി​ക​ഞ്ഞ​ത് മു​ത​ലെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റും വോ​ട്ട് പെ​ട്ടി​യും അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യി​ട്ട് കാ​ല​മേ​റ​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ‘മ​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് നാ​ടി​നെ​യ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് എ​ന്നും വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് എ​ല്ലാം പെ​ട്ട​ന്നാ​ണ്. പ​ണ്ട് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഫ​ല​മ​റി​യാ​നും വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​വ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ബ​ട്ട​ണ​മ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ വോ​ട്ടാ​യി’. പ​ഴ​യ കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ത്തി. ച​ർ​ച്ച ചൂ​ട് പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പോ​കാ​നു​ള്ള ഓ​ട്ടോ​യെ​ത്തി. അ​തി​ൽ ക​യ​റി​യ അ​ന്ന​മ്മ​യും മ​റി​യാ​മ്മ​യും കൈ​വീ​ശി കാ​ണി​ച്ചു. ക്ര​മം തെ​റ്റി​യ പ​ല്ല് കാ​ട്ടി ചി​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​മൂ​റു​ന്ന പു​ഞ്ചി​രി. ആ ​ചി​രി ഒ​രി​ക്ക​ലും മാ​യാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ.

