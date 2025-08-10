Begin typing your search above and press return to search.
    LIFE
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 1:20 PM IST

    മ​രം കേ​റും, സ്കൂ​ൾ വെ​ടി​പ്പാ​ക്കും; സ​ലാം മാ​ഷ് വേ​റെ ലെ​വ​ലാ​ണ്...

    മ​രം കേ​റും, സ്കൂ​ൾ വെ​ടി​പ്പാ​ക്കും; സ​ലാം മാ​ഷ് വേ​റെ ലെ​വ​ലാ​ണ്...
    ആ​മ​പ്പൊ​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ‌​പ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലെ മ​ര​ക്കൊ​മ്പ് വെ​ട്ടി​നീ​ക്കു​ന്നു

    കാ​ളി​കാ​വ്: രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ൽ വ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​തി​വ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​ണ് ആ​മ​പ്പൊ​യി​ൽ ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മാ​ഷ്. സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ഠ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി കൃ​ത്യ​ത പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി സ്കൂ​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലെ കാ​ട് വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ക്കാ​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്ന മ​ര​ക്കൊ​മ്പു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​നീ​ക്കാ​നു​മെ​ല്ലാം സ​ലാം മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​വും.

    സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ഓ​ട് പൊ​ട്ടി​യാ​ലോ മ​തി​ൽ ക​മ്പി​വേ​ലി​യി​ടാ​നോ എ​ന്തി​നും പി.​ടി.​എ​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ലാമും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​വും ര​ണ്ടാം ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ലാം സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലെ മ​ര​ത്തി​ൽ ക​യ​റി മെ​ഷീ​ൻ വാ​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​മ്പു​ക​ൾ നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    മ​രം മു​റി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി​യു​ണ്ട്. വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം താ​ളി​യം​കു​ണ്ട് പ​രേ​ത​നാ​യ ഏ​നി മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ മ​ക​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം 2019ലാ​ണ് ആ​മ​പ്പൊ​യി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പി.​എ​സ്.​സി നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി ആ​ദ്യ​നി​യ​മ​നം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മ​നം കി​ട്ടി. നാ​ട്ടി​ലെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്ന തെ​ങ്ങു​ക​ളും മ​റ്റു​മ​ര​ങ്ങ​ളും മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​മാ​യി സ​ലാം മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ട്. കാ​റ്റി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടി​വീ​ണാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ലാമി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    News Summary - life story of salam teacher
