    date_range 29 Dec 2025 8:00 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 8:00 AM IST

    ലേ​റ്റാ​യി വ​ന്നാ​ൽ ലേ​റ്റ​സ്റ്റാ​വി​ല്ല

    പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ര​ച്ചേ​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ അ​നി​വാ​ര്യം
    timing harmonious communication
    സ​മ​യം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​ങ്കാ​ളി​യെ നി​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​മാ​ത്രം വി​ല ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് വൈ​കി വ​രു​മ്പോ​ൾ തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ​യു​ടെ ​പ്ര​ധാ​ന്യം പ​റ​യ​ണ്ടേ​തി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്തി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ര​ച്ചേ​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ എ​ത്ര​മാ​ത്രം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ലൈ​ഫ് കോ​ച്ചു​മാ​രും റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് മെ​ന്റ​ർ​മാ​രും.

    പ​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം പാ​ലി​ക്കാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി നി​ര​ന്ത​രം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു, ‘ദ ​എ​ല​ഗ​ൻ​സ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ’ സ്ഥാ​പ​ക ഡോ. ​എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്. ഇ​ത് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യു​ടെ കൂ​ടി കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി വൈ​കാ​രി​ക ഊ​ർ​ജം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന മോ​ശം ശീ​ല​മാ​ണി​ത്. സ്വ​ന്ത​ത്തോ​ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹു​മാ​ന​ക്കു​റ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലി​ത്, നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മെ​ങ്കി​ലും വ​ള​രെ ശ​ക്തി​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ രൂ​പ​മാ​ണ്. വാ​ക്കു പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത് സ്വ​ന്ത​ത്തെ വി​ല കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​മാ​ണ്. ഇ​ത് മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കും ആ​ധി​യി​ലേ​ക്കും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഊ​ഷ്മ​ള​താ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    സ​മ​യം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റൊ​രാ​ളെ നി​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​മാ​ത്രം വി​ല ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് വൈ​കി വ​രു​മ്പോ​ൾ തെ​ളി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു, റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സ​ല​ർ രു​ചി.

