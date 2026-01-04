കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ വിവാഹ വേദിയായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 4 Jan 2026 11:17 AM IST
Updated Ondate_range 4 Jan 2026 11:17 AM IST
കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ വിവാഹ വേദിയായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kunnothuparamba Panchayat Hall becomes wedding venue
Listen to this Article
പാനൂർ: കുന്നോത്ത് പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ വിവാഹത്തിന് വേദിയായി. ലളിത വിവാഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചായത്ത്ഹാൾ വിവാഹ വേദിയായി മാറിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. രാമചന്ദ്രൻ വിവാഹത്തിന് കാർമികത്വം വഹിച്ചു. കണ്ണങ്കോട് കേളോത്തന്റവിട ചന്ദ്രനും, വളയം നെല്ലുള്ളതിൽ ഗാനയുമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരായത്.
ജനപ്രതിനിധികളായ കെ.പി. സമീറ, മുംതാസ് മൊട്ടമ്മൽ, കെ.പി. രാജേഷ്, കെ.സി. ബിന്ദു, ഫെമിനാസ് റഹീം, വി. അനിഷ, കെ.പി. റംല എന്നിവരും വധൂ-വരന്മാരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story