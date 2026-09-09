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    വ​ല്ലി​യും മാ​വേ​ലി​യും മ​ട​ങ്ങു​ന്നു: വി​രാ​മ​മി​ടു​ന്ന​ത് മു​പ്പ​താ​ണ്ടി​െൻറ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്

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    വ​ല്ലി​യും മാ​വേ​ലി​യും മ​ട​ങ്ങു​ന്നു: വി​രാ​മ​മി​ടു​ന്ന​ത് മു​പ്പ​താ​ണ്ടി​െൻറ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്
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    ജോ​സ്​ ആ​ൻ​റ​ണി​യും ഭാ​ര്യ വ​ല്ലി​യും

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റം പ​ക​ർ​ന്ന പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട മാ​വേ​ലി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ലെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ വ​ല്ലി​യും റി​യാ​ദി​നോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്നു. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ടാ​ണ് ജോ​സും വ​ല്ലി​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.​മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തിെൻറ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​രു​വ​രും നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. മ​ത​മോ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മോ നോ​ക്കാ​തെ മ​നു​ഷ്യ​ർ മ​നു​ഷ്യ​രാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​യു​ക എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്നും, മ​ന​സ്സ് ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് മ​ട​ങ്ങു​ന്നെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും പ​റ​യു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജോ​സ് ആ​ൻ​റ​ണി ജ​നി​ച്ച​തും വ​ള​ർ​ന്ന​തും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളം സം​സാ​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും എ​ഴു​ത്തും വാ​യ​ന​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​രം മാ​വേ​ലി വേ​ഷ​മ​ണി​യു​ന്ന​ത് ജോ​സാ​ണ്. ജോ​സ​ച്ചാ​യ​ൻ മാ​വേ​ലി വേ​ഷം കെ​ട്ടി​യാ​ൽ പി​ന്നെ കൂ​ടെ നി​ന്നൊ​രു ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ഓ​ണ​പ്പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ക്കും തി​ര​ക്കു​മാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തിെൻറ മ​ട​ക്കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു മാ​വേ​ലി​യെ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    1990-ൽ ​ജോ​സ് ആ​ൻ​റ​ണി​യും 1996-ൽ ​വ​ല്ലി ജോ​സും സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ​ത്തി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വ​ല്ലി നീ​ണ്ട 30 വ​ർ​ഷം തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ത്ത​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ ഡോ. ​സ​അ​ദ് അ​ൽ ഹ​സ്സ​െൻറ ഇ​ൻ​ഫെ​ർ​ട്ടി​ലി​റ്റി ക്ലി​നി​ക്കി​ലാ​ണ്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സ​ഹോ​ദ​രി​യെ പോ​ലെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ഡോ. ​സ​അ​ദി​നെ​യും തൊ​ഴി​ലി​ട​വും വി​ട്ട് പി​രി​യാ​ൻ മ​ന​സ്സ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വ​ല്ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​വ​ർ അ​ടി​യു​റ​ച്ചു​നി​ന്നു.

    നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ലും മ​റ്റും പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജോ​സിെൻറ​യും വ​ല്ലി​യു​ടെ​യും വീ​ട് എ​പ്പോ​ഴും ഒ​രു ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ഹ​ച​ര്യം കെ​ണി​യി​ൽ കു​ടു​ക്കി​യ​വ​രെ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്തി അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം മ​നു​ഷ്യ​രാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച ക​രു​ത​ലിെൻറ വീ​ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പോ​ഷ​ക​സം​ഘ​ട​നാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു വ​ല്ലി. ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ, യ​വ​നി​ക തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​വ​ർ, ആ​ഗോ​ള മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റ​ഷെ​െൻറ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) വി​വി​ധ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ വ​നി​താ വി​ങ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​ണ്. ഏ​ക മ​ക​ൻ ജെ​ഫ് ജോ​സ് കാ​ന​ഡ​യി​ലാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ് വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​തം പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും, സാ​ധ്യ​മാ​യാ​ൽ ഈ ​നാ​ട് കാ​ണാ​നും സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Jose and Valli are returning to home after their Expatriate life
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