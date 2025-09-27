Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightഗൃഹപ്രവേശന സ്വപ്നം...
    LIFE
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 12:39 PM IST

    ഗൃഹപ്രവേശന സ്വപ്നം ബാക്കിയാക്കി ജയകുമാർ യാത്രയായി

    text_fields
    bookmark_border
    House being built by Kerala Congress m for Jayakumar
    cancel
    camera_alt

    വി​ഴി​ക്ക​ത്തോ​ട് ജ​യ​കു​മാ​റി​ന് കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം. ​നി​ർ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ​ന സ്വ​പ്നം ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി ജ​യ​കു​മാ​ർ യാ​ത്ര​യാ​യി. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി ന​ട​ന്ന വി​ഴി​ക്ക​ത്തോ​ട് ജ​യ​കു​മാ​ർ ആ​ണ്​ ത​നി​ക്കാ​യി പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​വാ​തെ വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    നവംബർ ര​ണ്ടി​നാ​ണ്​ ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട മു​ഴു​സ​മ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കി​ട​പ്പാ​ട​മെ​ന്ന വ​ലി​യ കാ​ര്യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ജ​യ​കു​മാ​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. പാ​ർ​ട്ടി നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന വീ​ടി​ന്‍റെ പ​ണി തീ​രാ​ൻ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ ജ​യ​കു​മാ​ർ യാ​ത്ര​യാ​വു​ന്ന​ത്.

    കെ.​എ​സ്.​സി​യി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന ജ​യ​കു​മാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ് കെ ​മാ​ണി യൂ​ത്ത് ഫ്ര​ണ്ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​യി​രി​ക്കെ യൂ​ത്ത് ഫ്ര​ണ്ട് സ​ർ​ഗ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വു​പോ​ലെ ശ​ബ്ദ​ഗാം​ഭീ​ര്യം കൊ​ണ്ടും ജ​യ​കു​മാ​ർ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​നൗ​ൺ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ രം​ഗ​ത്തെ മു​ൻ നി​ര​ക്കാ​ര​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ട​നീ​ളം അ​നൗ​ൺ​സ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​എം മാ​ണി​യു​ടെ 1988ലെ​യും ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ലെ​യും കേ​ര​ള യാ​ത്ര​ക​ൾ നാ​ട​റി​യി​ച്ച പൈ​ല​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ജ​യ​കു​മാ​ർ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ കെ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടു വി​മോ​ച​ന ജാ​ഥ​ക​ൾ, ജോ​സ് കെ ​മാ​ണി യൂ​ത്ത് ഫ്ര​ണ്ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​യി​രി​ട്ടെ ന​ട​ത്തി​യ കേ​ര​ള​യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ മു​ഴു​നീ​ള അ​നൗ​ൺ​സ്മെൻറ് ജ​യ​കു​മാ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​വ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ശ​ബ്ദ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ണ്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി കി​ട​പ്പാ​ടം ഇ​ല്ല എ​ന്ന സ​ങ്ക​ടം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ജ​യ​കു​മാ​ർ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​ള്ള പ​ഴ​യ​കാ​ല സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) ​സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം എ.​എ​ച്ച് ഹ​ഫീ​സ് കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വീ​ടി​ല്ല എ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം സാ​ജ​ൻ തൊ​ടു​ക ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഷാ​ജി പാ​മ്പൂ​രി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യി​ല്ല. വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഴി​ഞ്ഞു. പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ മ​രി​ച്ചു.

    മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച 11ന്​ ​വീ​ടി​ന്‍റെ പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ള​പ്പി​ൽ ത​ന്നെ സം​സ്കാ​ര​ക​ർ​മം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നം. ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ് കെ ​മാ​ണി എം.​പി, മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ഗ​വ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് ഡോ. ​എ​ൻ ജ​യ​രാ​ജ്, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ജോ​ബ് മൈ​ക്കി​ൾ, പ്ര​മോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, മു​ൻ എം.​പി തോ​മ​സ് ചാ​ഴി​കാ​ട​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Passed AwayCongress memberKottayam
    News Summary - jayakumar passed away
    Similar News
    Next Story
    X