Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightഗവേഷണത്തി​ലെ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:14 AM IST

    ഗവേഷണത്തി​ലെ ഇന്തോ-ഫ്രഞ്ച്​ സഹകരണം ഇനി ജീവിതത്തിലും

    text_fields
    bookmark_border
    ഗവേഷണത്തി​ലെ ഇന്തോ-ഫ്രഞ്ച്​ സഹകരണം ഇനി ജീവിതത്തിലും
    cancel

    തൃ​ശൂ​ർ: ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ ബോ​ർ​ദു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ഇ​ന്തോ-​ഫ്ര​ഞ്ച്​ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്​ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു. ബോ​ർ​ദു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഫി​സി​ക്സി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ നേ​ടി​യ തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി ഡോ. ​മ​നീ​ഷ വ​ർ​ഗീ​സും ഫ്ര​ഞ്ചു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​ജെ​റ​മി സോ​ർ​ഡും ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30ന്​ ​കു​രി​യ​ച്ചി​റ സെ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്സ്​ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​കു​ക. ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ മൊ​ട്ടി​ട്ട നാ​ല​ര വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട പ്ര​ണ​യ​മാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സാ​ഫ​ല്യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വി​വാ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ജെ​റ​മി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം പ​ത്തു​ പേ​ർ തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2019ൽ ​ഐ​സ​ർ ഭോ​പാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഫി​സി​ക്സി​ൽ ബി.​എ​സ് - എം.​എ​സ് ഡി​ഗ്രി നേ​ടി​യാ​ണ് മ​നീ​ഷ ബോ​ർ​ദു യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പോ​ടെ പി​എ​ച്ച്.​ഡി അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്. ജെ​റ​മി​യും ആ ​ബാ​ച്ചി​ൽ മ​നീ​ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്നു. ഒ​രേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗ​വേ​ഷ​ണം. ജെ​റ​മി പ്ര​ണ​യം തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ മ​നീ​ഷ ഒ.​​കെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    2022 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ മ​നീ​ഷ​യും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ജെ​റ​മി​യും പി​എ​ച്ച്.​ഡി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ശേ​ഷം പോ​സ്റ്റ്‌ ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന് മ​നീ​ഷ ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ​ത​ന്നെ​യു​ള്ള ഗ്രെ​നോ​ബി​ൾ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലും ജെ​റ​മി ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ റോ​സ്സെ​ൻ​ഡോ​ർ​ഫി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലും ചേ​ർ​ന്നു. ര​ണ്ടു പേ​രും അ​ത​ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പോ​സ്റ്റ്‌ ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വി​വാ​ഹി​ത​രാ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​വ​രും 12ഓ​ളം ഗ​വേ​ഷ​ണ പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യ ചി​റ​മ്മ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സി​ന്‍റെ​യും ലെ​നി​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്​ മ​നീ​ഷ. പ്ല​സ്ടു​വി​ന് കാ​ൽ​ഡി​യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​ബി പോ​ളി​ന്‍റെ പ്രേ​ര​ണ​യാ​ണ്​ മ​നീ​ഷ​യെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​തും ഐ​സ​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തും. പ​ഠ​ന​ച്ചെ​ല​വി​ന്‍റെ ഭാ​രം, മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കേ ലോ​ക​ത്തോ​ട്​ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ ഉ​റ്റ കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ മു​ട്ടി​ക്ക​ൽ പോ​ളും നീ​ന​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഐ​സ​റി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫീ​സും ലാ​പ്ടോ​പ്പും ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പോ​കാ​നു​ള്ള ഫ്ലൈ​റ്റ് ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രെ അ​വ​രാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ വി​വാ​ഹ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​നീ​ഷ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ ന​ഴ്സാ​യ മേ​ഘ​ന​യാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​രി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:researchindia franceCollaboration
    News Summary - Indo-French collaboration in research now extends to life
    Similar News
    Next Story
    X