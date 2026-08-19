'യൂറോപ്പിൽ എത്തി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പണക്കാരാവില്ല'; ജീവിത യാഥാർഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തി സ്വീഡനിലെ ഇന്ത്യൻ യുവതി

'യൂറോപ്പിൽ എത്തി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പണക്കാരാവില്ല'; ജീവിത യാഥാർഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തി സ്വീഡനിലെ ഇന്ത്യൻ യുവതിtext_fields
യൂറോപ്പിലേക്ക് കുടിയേറിയാൽ വലിയ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിച്ച് അതിവേഗം ധനികരാകാമെന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സ്വീഡനിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവതി പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും വരുമാന-ചെലവ് കണക്കുകളും തുറന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യുവതി പ്രവാസജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുബോധങ്ങളെ തിരുത്തുന്നത്.
യൂറോപ്പിലെ ജീവിതം ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സമ്പാദ്യത്തിനല്ല, മറിച്ച് മികച്ച ജീവിതനിലവാരത്തിനും ജോലിയും ബാക്കി ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളും തമ്മിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് യുവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉയർന്ന തുക സമ്പാദിച്ച് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് യൂറോപ്പ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമായിരിക്കില്ലെന്നും, അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയ ശമ്പള പാക്കേജുകളുമായി യൂറോപ്പിലെ വരുമാനത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കുകളാണ് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയുന്ന പ്രധാന ഘടകം. എന്നാൽ ഈ നികുതിപ്പണം മികച്ച സൗജന്യ ആരോഗ്യപരിപാലനം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ശക്തമായ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, മികച്ച പൊതുഗതാഗതം എന്നിവയായി ജനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ടെന്നും യുവതി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരം പണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഒഴിവുസമയങ്ങൾക്കും വ്യക്തിജീവിതത്തിനും മാനസികാരോഗ്യത്തിനുമാണ്. അമിത ജോലിഭാരമില്ലാതെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ശാന്തമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് യൂറോപ്പ് മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കുമെങ്കിലും, പെട്ടെന്ന് പണക്കാരാകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇവിടേക്ക് കുടിയേറുന്നവർക്ക് നിരാശയായിരിക്കും ഫലമെന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിരവധി പ്രവാസികളും യുവാക്കളുമാണ് ഈ കുറിപ്പിനോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.
വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ വലിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുമായി മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗ ചിന്താഗതിയെയും യുവതി കുറിപ്പിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് പ്രതിമാസ വാടക, ഭക്ഷണം, യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കായി പോകുമെന്നും, ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാനോ വൻതോതിൽ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കാനോ യൂറോപ്പിലെ ശരാശരി വേതനം കൊണ്ട് എളുപ്പമല്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കരിയർ വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക കുതിച്ചുചാട്ടവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ നിശ്ചലമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം, വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷം, കുറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക്, സ്ത്രീസുരക്ഷ, വിവേചനമില്ലാത്ത തൊഴിൽ സംസ്കാരം എന്നിവ യൂറോപ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണങ്ങളാണെന്ന് പലരും പോസ്റ്റിന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്തു. പണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പകരം, സമാധാനപരമായ ജീവിതവും മാനസിക സ്വസ്ഥതയും തേടുന്നവർക്ക് യൂറോപ്പ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച ഇടമാണെന്ന് ഭൂരിഭാഗം പ്രവാസികളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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