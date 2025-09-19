Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    19 Sept 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 1:42 PM IST

    പി​റ​ന്നു​വീ​ഴും മു​മ്പേ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നു ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ വി​ധി​യെ​ഴു​തി; ​പിഞ്ചുജീവനെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നഴ്‌സ് ഗീത

    പി​റ​ന്നു​വീ​ഴും മു​മ്പേ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നു ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ വി​ധി​യെ​ഴു​തി; ​പിഞ്ചുജീവനെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നഴ്‌സ് ഗീത
    ഇ​ര​വി​പേ​രൂ​ര്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ഴ്‌​സ് കെ.​എം. ഗീ​ത​യെ ആ​ന്‍റോ ആ​ന്‍റ​ണി എം.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍

    ഇ​ര​വി​പേ​രൂ​ര്‍: പി​റ​ന്നു​വീ​ഴും മു​മ്പേ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നു ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ വി​ധി​യെ​ഴു​തി​യ പി​ഞ്ചു​ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന്റെ തു​ടി​പ്പ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ന​ഴ്‌​സ് ഗീ​ത​യ്ക്കു ജ​ന്മ​നാ​ടി​ന്റെ ആ​ദ​രം. ഇ​ര​വി​പേ​രൂ​ര്‍ തോ​ട്ട​പ്പു​ഴ തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ തോ​മ​സ് ജോ​ണി​ന്റെ ഭാ​ര്യ കെ.​എം. ഗീ​ത​യെ​യാ​ണ് ഇ​ര​വി​പേ​രൂ​ര്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. തി​രൂ​ര്‍ ത​ല​ക്ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ അ​ല്‍ നൂ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണ് പി​ഞ്ചു കു​ഞ്ഞി​ന്റെ പു​ന​ര്‍ജ​ന്മ​ത്തി​നു വേ​ദി​യാ​യ​ത്. ര​ക്ത​സ്രാ​വം വ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണു പൂ​ര്‍ണ​ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യെ അ​ല്‍ നൂ​ര്‍ ആ​ശു​പ്ര​തി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കാ​ലു​ക​ള്‍ ആ​ദ്യം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന ബ്രീ​ച്ച് പൊ​സി​ഷ​നി​ലും പൊ​ക്കി​ള്‍ക്കൊ​ടി ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ ചു​റ്റി​യ നി​ല​യി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു കു​ഞ്ഞ്. വി​ദ​ഗ്​​ധ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘം സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​സ​വം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി. ജീ​വ​നി​ല്ലെ​ന്നു നേ​ര​ത്തെ ഡോ​ക്ട​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ കു​ഞ്ഞി​നെ പൊ​തി​ഞ്ഞു കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ഴ്‌​സ് ഗീ​ത​യ്ക്കു കൈ​മാ​റി.

    ഇ​തി​നി​ടെ കു​ഞ്ഞി​ന്റെ പൊ​ക്കി​ള്‍ക്കൊ​ടി​യി​ല്‍ ജീ​വ​ന്റെ മി​ടി​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ട​ന്‍ ഗീ​ത സി.​പി.​ആ​ര്‍ ന​ല്‍കി. ക​ര​യാ​നാ​യി കു​ഞ്ഞി​ന്റെ കാ​ലി​ല്‍ അ​ടി​ച്ചു. പ​ല ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ കു​ഞ്ഞ് ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ത്തു. പി​ന്നീ​ട് ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ടു​വി​ല്‍ കു​ഞ്ഞ് സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗീ​ത​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​ഹ​ജീ​വി സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ത്ത മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി. പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഹൗ​സ്‌​ഫെ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് മാ​മ്മ​ന്‍ കൊ​ണ്ടൂ​ര്‍ ഗീ​ത​യെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ആ​ര്‍. പ്ര​സാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​ഫ. എം.​ടി. മാ​ത്യു, ഗോ​പി​മോ​ഹ​ന്‍, അ​ജി​ത് കു​മാ​ര്‍, അ​ല്‍ബി​ന്‍ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ല്‍, കെ.​എ​ന്‍. ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍, പി.​എ​ല്‍. മോ​ഹ​ന​ന്‍, പി.​എം. ചെ​റി​യാ​ന്‍, മോ​ഹ​ന​ന്‍, ജോ​ര്‍ജ് കെ. ​ജോ​ഷ്വാ, വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

