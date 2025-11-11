Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 8:53 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 8:55 PM IST

    ‘മാതാവിന്​ ജീവിതച്ചെലവ്​ നൽകേണ്ടത്​ മക്കളുടെ കടമ, മാതൃ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്​ ഒളിച്ചോടാനാകില്ല’; കർശന നിർദേശവുമായി ഹൈകോടതി

    പ്രായമേറിയ സ്ത്രീകൾക്ക് മക്കളിൽ നിന്ന് ജീവിതച്ചെലവ് ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ട്
    ‘മാതാവിന്​ ജീവിതച്ചെലവ്​ നൽകേണ്ടത്​ മക്കളുടെ കടമ, മാതൃ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്​ ഒളിച്ചോടാനാകില്ല’; കർശന നിർദേശവുമായി ഹൈകോടതി
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ടെന്ന പേരിൽ വൃദ്ധ മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ഒളിച്ചോടാനാകില്ലെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഭർത്താവിന്‍റെ സംരക്ഷണയിലാണെങ്കിലും പ്രായമേറിയ സ്ത്രീകൾക്ക് മക്കളിൽ നിന്ന് ജീവിതച്ചെലവ് ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ട്​. വരുമാന മാർഗമില്ലാത്ത അമ്മക്ക്​ ജീവിതച്ചെലവ് നൽകേണ്ടത് മക്കളുടെ നിയമപരവും ധാർമികവുമായ കടമയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത്​ വ്യക്​തമാക്കി.

    മാതാവിന് പ്രതിമാസം ജീവിതച്ചെലവ് നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ട തിരൂർ കുടുംബ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ മലപ്പുറം വെളിയംകോട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് നൽകിയ റിവിഷൻ ഹരജി തള്ളിയാണ് ഉത്തരവ്​.

    ഗൾഫിൽ ജോലിക്കാരനായ മകനിൽ നിന്ന് മാസം 25,000 രൂപ ജീവനാംശം തേടി മാതാവ് കുടുംബ കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹരജിയെ തുടർന്ന്​ പ്രതിമാസം 5000 രൂപ വീതം നൽകാൻ ഉത്തവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ്​ മകൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​. തനിക്ക് ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ മാതാവിന് തുക നൽകാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരന്‍റെ വാദം.

    മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിതാവിന് വരുമാനമുണ്ട്. അമ്മ കന്നുകാലി വളർത്തലിലൂടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാദിച്ചു. എന്നാൽ, 60 കഴിഞ്ഞ അമ്മ കാലി വളർത്തി ജീവിക്കട്ടെയെന്ന മകന്‍റെ നിലപാട്​ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

    മാതാവിന്റെ ക്ഷേമം മക്കൾക്ക്​ അവഗണിക്കാനാവില്ല. ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷ സംഹിത പ്രകാരം, മാതാവിന്‍റെ സംരക്ഷണം മക്കളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ്​. തുടർന്ന്​ കുടുംബ കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാതെ കോടതി ഹരജി തള്ളുകയായിരുന്നു.

    TAGS:motherChildrenhigh courtLatest News
