അതിരുകളില്ലാത്ത ഭാവന; മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ 'ജി.ടി.എ' മതിയോ?text_fields
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചിന്തകൾക്ക് കണക്കില്ല. ചിലത് സന്തോഷം നൽകുന്നവയായിരിക്കും. മറ്റു ചിലത് നാളത്തെ തിരക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ. ഇതിനിടയിൽ, നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിചിത്രമായതോ അൽപം അക്രമസ്വഭാവമുള്ളതോ ആയ ചിന്തകളും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരാം.
തിരക്കേറിയ ബസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും തള്ളിമാറ്റി പുറത്തുകടക്കാൻ തോന്നുക, ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ സിനിമയിലെ പോലെ കാറുമായി പറന്നുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർഥ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കൽപിക്കുക... ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യനാകുമോ?
"കുറേ പേരെ ഇടിച്ചിടാൻ തോന്നിയാൽ 'ജി.ടി.എ' കളിച്ചോളൂ, പക്ഷേ അത് റിയൽ ലൈഫിൽ ചെയ്യരുത്" എന്ന തരത്തിലുള്ള തമാശകൾ ഗെയിമിങ്ങ് ലോകത്ത് കേൾക്കാറുണ്ട്. കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായി തോന്നുമെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ചില മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു വെർച്വൽ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകുമോ? അതോ ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ കൂടുതൽ അക്രമചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുമോ?
എന്താണ് ഈ 'ജി.ടി.എ'? ഗെയിമിൽ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ?
ഗെയിമിങ്ങ് ലോകത്ത് ഏറെ പ്രശസ്തമായ സീരീസാണ് ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ എന്ന 'ജി.ടി.എ'. റോക്ക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ആക്ഷൻ ഗെയിം സീരീസിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ പതിപ്പുകളിലൊന്നാണ് 2013ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജി.ടി.എ' V.എന്നാൽ 13 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ 2026 നവംബർ 19ന് 'ജി.ടി.എ' VIപുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഗെയിമിങ്ങ് ലോകത്ത് വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സാധാരണ കാർ റേസിങ് ഗെയിമല്ല. ഓപ്പൺ വേൾഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഗെയിമാണിത്. അതായത്, ഗെയിം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സാങ്കൽപിക നഗരത്തിൽ കളിക്കാർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാം. കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഓടിക്കാം, വിവിധ മിഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കാം, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥകളിലൂടെ മുന്നേറാം. ഗെയിമിന്റെ സാങ്കൽപിക ലോകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവസരമുണ്ട്.വാഹനമോഷണം, പിന്തുടരൽ, വെടിവെപ്പ്, ബാങ്ക് കൊള്ള തുടങ്ങിയ അക്രമസ്വഭാവമുള്ള രംഗങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.യഥാർഥ ലോകത്ത് നിയമവിരുദ്ധവും അപകടകരവുമായ പല കാര്യങ്ങളും ഗെയിമിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഗെയിമിന്റെ സാങ്കൽപിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ്. അക്രമത്തെ രസകരമായൊരു വിനോദമായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. ഗെയിം ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിലെ സാങ്കൽപിക പ്രവർത്തനങ്ങളും യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ ധാർമിക മൂല്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ഭാവനയ്ക്ക് വിസയോ പാസ്പോർട്ടോ വേണ്ട!
മനുഷ്യഭാവനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ അതിരുകളില്ല. മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത കടന്നുവരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമോ ഉദ്ദേശ്യമോ ആകണമെന്നില്ല. അതുപോലെ, ഒരു ചിന്ത തോന്നുന്നതും അത് പ്രവൃത്തിയാക്കുന്നതും രണ്ടാണ്.ഉദാഹരണത്തിന്, കൈയിൽ ഒരു കത്തി കാണുമ്പോൾ "ഇതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ എന്താകും?" എന്നൊരു ചിന്ത ഒരു നിമിഷം മനസ്സിൽ മിന്നിമറഞ്ഞേക്കാം. ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യമായ സങ്കൽപങ്ങളും കടന്നുവരാം. മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്തരം അനാവശ്യമായി, അറിയാതെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ചിന്തകളെ ഇൻട്രൂസീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രം ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തെയോ ഉദ്ദേശ്യത്തെയോ നിർവചിക്കുന്നില്ല. ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ തോന്നുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരുന്നതും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.അതിനാൽ, മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഓരോ വിചിത്രമായ ചിന്തയെയും പേടിക്കുകയോ അതിന്റെ പേരിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന 'സബ്ലിമേഷൻ'
മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദേഷ്യം, നിരാശ, അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാത്തതും സമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ വഴികളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്നൊരു ആശയമുണ്ട്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ മനോവിശ്ലേഷണ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് പകരം ജിമ്മിൽ പോയി വ്യായാമം ചെയ്യുക, നിരാശയെ എഴുത്തിലൂടെയോ സംഗീതത്തിലൂടെയോ ചിത്രരചനയിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കുക, അമിതമായ ഊർജ്ജം കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക തുടങ്ങിയവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.എന്നാൽ 'ജി.ടി.എ' പോലൊരു ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനെ നേരിട്ട് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗെയിമിങ്ങ് ചിലർക്ക് വിനോദത്തിനും മനസ്സിന് താൽക്കാലിക ഇടവേള നൽകുന്നതിനും സഹായിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഉള്ളിലെ അക്രമവികാരങ്ങളെ ആരോഗ്യകരമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയോ ഉറപ്പുള്ള മാർഗമോ ആയി ഇതിനെ കാണരുത്.
ഗെയിമിങ്ങ് നൽകുന്ന സന്തോഷവും സാധ്യതകളും
ഗെയിമുകൾ കേവലം സമയം കളയാനുള്ള ഉപാധികൾ മാത്രമല്ല. ചില ഗെയിമുകൾ കളിക്കാരിൽ പ്രശ്നപരിഹാരശേഷി, ആസൂത്രണം, തീരുമാനമെടുക്കൽ, സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ തുടങ്ങിയ കഴിവുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ദൗത്യങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ ഗെയിമുകളിൽ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിവരും.ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമുകളിൽ പര്യവേക്ഷണത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഗെയിമിലെ നഗരവും കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയും ആസ്വദിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങ് നടത്തുന്നതും ചിലർക്ക് സാമൂഹികമായ ഇടപെടലിനുള്ള അവസരമാകാം. പക്ഷേ അടിപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു കര കയറാൻ പ്രയാസവുമാണ്.ജോലി, പഠനം തുടങ്ങിയ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിം കുറച്ചുനേരം കളിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് വിനോദവും മാനസിക വിശ്രമവും നൽകാം. എന്നാൽ അക്രമരംഗങ്ങളുള്ള ഗെയിം കളിച്ചാൽ ദേഷ്യം കുറയുമെന്നോ മനസ്സിലെ അക്രമചിന്തകൾ ഇല്ലാതാകുമെന്നോ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഗെയിമും റിയൽ ലൈഫും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പ്
ഗെയിമിങ്ങ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അക്രമസ്വഭാവമുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അക്രമരംഗങ്ങളുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നതും യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ലളിതമായി പറയാനാകില്ല.
അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ 2020-ൽ പുറത്തിറക്കിയ നിലപാടിൽ, അക്രമസ്വഭാവമുള്ള വിഡിയോ ഗെയിമുകൾ യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ അക്രമപ്രവൃത്തികൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ സങ്കീർണമാണ്. ഗെയിമുകളെ മാത്രം അതിന്റെ കാരണമായി കാണാനാകില്ല.മറുവശത്ത്, ഗെയിമിലെ അക്രമരംഗങ്ങൾ ചിലരിൽ പ്രകോപനമോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരാം. ഒരാൾക്ക് വിനോദമായി തോന്നുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയേക്കാമെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്.സ്ക്രീനിലെ ലോകവും യഥാർഥ ജീവിതവും രണ്ടാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഗെയിമുകൾ പ്രശ്നമാകാറില്ല.
'ജി.ടി.എ' എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമാണോ?
'ജി.ടി.എ' യിൽ അക്രമരംഗങ്ങൾ, മോശം ഭാഷ രംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കയിലെ എൻറർടെയ്ൻമെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റേറ്റിങ് ബോർഡ് ഈ ഗെയിമിന് 17+ വിഭാഗത്തിലാണ് റേറ്റിങ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 17 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കായി നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കമാണിത്.
കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും ഗെയിമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവയിലെ ഉള്ളടക്കവും പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ്ങും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിൽ അപരിചിതരുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ഇൻ-ഗെയിം പർച്ചേസുകൾ, കളിക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം എന്നിവയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ഉറക്കം, പഠനം, ജോലി, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, ദൈനംദിന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമായി കാണണം. വിനോദത്തിനായി തുടങ്ങിയ കാര്യം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ശീലമായി മാറരുത്.
മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ 'ജി.ടി.എ' മാത്രം മതിയോ?
മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും എല്ലായ്പ്പോഴും ആവേശമോ അക്രമസ്വഭാവമുള്ള അനുഭവങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും.
നല്ലൊരു മഴയിൽ അൽപനേരം നനയുക, പഴയൊരു സിനിമ കാണുക, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളോട് മനസ്സുതുറന്ന് സംസാരിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് കേൾക്കുക, നടക്കാൻ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ശാന്തമായി ഇരിക്കുക... ഇതൊക്കെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്.അതിരുകളില്ലാത്ത ഭാവന മനുഷ്യന് ലഭിച്ച വലിയൊരു കഴിവാണ്. അതിനെ കലയായും സർഗാത്മകതയായും നല്ല സ്വപ്നങ്ങളായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഓരോ ചിന്തയെയും പ്രവൃത്തിയാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവും അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്. മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വഴികൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം സുരക്ഷയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതവും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഓർക്കാം.
Disclaimer: മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ചിന്തകൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുകയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.