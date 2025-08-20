Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightസ​ഹ​ദ് -സി​യാ​പ​വ​ൽ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:15 AM IST

    സ​ഹ​ദ് -സി​യാ​പ​വ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ കുട്ടി​യു​ടെ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇനി ‘മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​ര്’ എ​ന്ന കോ​ളവും

    text_fields
    bookmark_border
    Sahad-Siya Paval transgender couple
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഒ​ടു​വി​ൽ ആ ​നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ച​രി​ത്രം​കു​റി​ച്ച പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​കു​ന്നു. ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ സ​ഹ​ദ് -സി​യാ​പ​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് കെ-​സ്മാ​ർ​ട്ട് ​സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി.

    കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വി​ന്റെ പേ​ര് (Name of Mother), പി​താ​വി​ന്റെ പേ​ര് (Name of Father) എ​ന്നീ കോ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, ‘മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​ര്’ (Name of Parents) എ​ന്ന കോ​ളം​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം വ​രു​ത്താ​നാ​ണ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള മി​ഷ​ന് (ഐ.​കെ.​എം) ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. അ​നു​പ​മ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ മാ​റ്റം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ഹ​ദ്-​സി​യാ​പ​വ​ൽ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ഹ​ദി​നും സി​യ​ക്കും 2023ൽ ​ആ​ണ് പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞ് ജ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​രു​ഷ​നാ​യി മാ​റാ​ൻ സ​ഹ​ദ് സ്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി ഹോ​ർ​മോ​ൺ ചി​കി​ത്സ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഐ.​വി.​എ​ഫ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ച്ച​ത്. സി​യ അ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ്ത്രീ​യാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞ് ജ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​ഹ​ദി​ന്റെ പു​രു​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    അ​തോ​ടെ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ലെ മാ​താ​വ്, പി​താ​വ് എ​ന്നീ കോ​ള​ങ്ങ​ൾ വി​ല്ല​നാ​യി. മാ​താ​വി​ന്റെ പേ​രി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ മാ​താ​വാ​യ സ​ഹ​ദി​ന്റെ​യും പി​താ​വാ​യി സി​യ പ​വ​ലി​നെ​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നേ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    പി​താ​വി​ന്റെ പേ​രാ​യി സ​ഹ​ദി​നെ​യും മാ​താ​വാ​യി സി​യ​യെ​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം. അ​തി​നു ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​താ​വി​ന്റെ​യും പി​താ​വി​ന്റെ​യും പേ​രു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ’ എ​ന്ന കോ​ളം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sahadBirth Certificatetransgender coupleLatest NewsSiya Paval
    News Summary - Govt decision to include ‘Parents’ names’ column in birth certificate of children of Sahad-Siya Paval transgender couple
    Similar News
    Next Story
    X