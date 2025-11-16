Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightവോട്ടുപിടിക്കാൻ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 7:24 AM IST

    വോട്ടുപിടിക്കാൻ ചിഹ്ന‘മുണ്ട്’

    text_fields
    bookmark_border
    local body election
    cancel
    camera_alt

    പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​മു​ള്ള മു​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​യി ഗി​രീ​ഷ്

    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വെ​ള്ള മു​ണ്ടി​ന് ചേ​ലാ​യി സ്വ​ന്തം ചി​ഹ്ന​ത്തി​ന്റെ ക​ര. സം​ഭ​വം പൊ​ളി​യ​ല്ലേ...? നെ​ല്ലാ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മാ​വു​ണ്ടി​രി​ക്ക​ട​വി​ലെ അ​യ്യ​ത്തൊ​ടി ഗി​രീ​ഷി​ന്റെ ഈ ​ഐ​ഡി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് ക്ലി​ക്കാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഗി​രീ​ഷി​ന്റെ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ല​ത്തെ ചെ​റി​യ കൈ​ത്ത​റി​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ചി​ഹ്ന​മു​ള്ള ക​ര​മു​ണ്ടു​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്.

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ക​ര​മു​ണ്ട് റീ​ൽ​സ് വൈ​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഗി​രീ​ഷി​ന് തി​ര​ക്കേ​റി​യ​ത്. 10 വ​ര്‍ഷം കു​വൈ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗി​രീ​ഷ്. കോ​വി​ഡി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് നാ​ട്ടി​ല്‍ത​ന്നെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ച്ഛ​ന്‍ അ​യ്യ​ത്തൊ​ടി ഗോ​വി​ന്ദ​നും അ​മ്മ സ​രോ​ജി​നി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് 30 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ചാ​യ​പ്പീ​ടി​ക മു​റി​യി​ല്‍ ഗി​രീ​ഷ് ആ​റു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് കൈ​ത്ത​റി മു​ണ്ടു​ക​ളും സെ​റ്റു​മു​ണ്ടു​ക​ളും സാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ക​ച്ച​വ​ടം തു​ട​ങ്ങി.

    വൈ​കാ​തെ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ കൈ​ത്ത​റി വ​സ്ത്ര​വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു.

    പാ​ര്‍ട്ടി​ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ള്‍ മു​ണ്ടി​ന്റെ ക​ര​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യം നെ​യ്ത്തു​കാ​രെ പ​റ​ഞ്ഞു​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ അ​ത്യാ​വ​ശ്യം പാ​ടു​പെ​ട്ടു. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലെ ശൂ​ര​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് കു​മ​ര​പാ​ള​യ​ത്തെ നെ​യ്ത്തു​കാ​രി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് കൈ​ത്ത​റി​മു​ണ്ടു​ക​ള്‍ ഡി​സൈ​ന്‍ ചെ​യ്‌​തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​റ്റ​മു​ണ്ടു​ക​ള്‍ 150 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ഹ്നം ക​ര​യാ​ക്കി​യ മു​ണ്ടി​ന് 200 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. സി.​പി.​എം, കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്, ബി.​ജെ.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള മു​ണ്ടു​ക​ള്‍ റെ​ഡി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionenterprenourPalakkad
    News Summary - gireesh mundu and local body election
    Similar News
    Next Story
    X