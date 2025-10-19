മിഴി അടഞ്ഞു

Begin typing your search above and press return to search.
    സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജ​അ്ഫ​റാ​വി

    ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​ട​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ മ​ണ്ണി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നാ​യ അ​ത്യാ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട എ​ന്തെ​ല്ലാം തി​ര​യാ​നു​ണ്ട് അ​വ​ർ​ക്ക്. പി​ട​ഞ്ഞു​വീ​ണ ഉ​റ്റ​വ​രും ചാ​ര​മാ​ക്ക​​പ്പെ​ട്ട സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും മു​ത​ൽ പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ മു​റി​ഞ്ഞു​പോ​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ... മൂ​ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ,​ അ​ന്ന് കൂ​ടെ​യു​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്ന പി​ഞ്ചു​മ​ക്ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും മു​ത​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പാ​തി വ​രെ അ​ർ​ധ ജീ​വ​നോ​ടെ ഒ​രി​റ്റ് ജീ​വ​ജ​ലം കാ​ത്തി​രി​പ്പു​ണ്ടാ​കും.

    സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ക​രു​തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന വി​ല​പ്പെ​ട്ട പ​ല​തും പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ച് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കൂ​ന​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​കും. യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വ​ന്ന​തി​ൽ പി​ന്നെ ഒ​രൊ​ഴു​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. വി​ശ​പ്പ​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു നേ​ര​ത്തേ ഭ​ക്ഷ​ണം അ​പ്പോ​ഴും അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​നു​മ​തി കാ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക​റി​യാം. പൈ​ദാ​ഹം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ൾ ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി​യെ​ന്നു​മ​റി​യാം. അ​ത്യു​ഷ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ഭ​യ​മാ​കേ​ണ്ട വീ​ടു​ക​ളും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രി​ൽ പ​ല​രും ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ലോ​കം സാ​ക്ഷി​യാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വു​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​മോ​ഹ​ന കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ങ്ങും.

    അ​വ​യും ഒ​പ്പം ഈ ​കു​ഞ്ഞു തു​രു​ത്തി​ന്റെ തീ​രാ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഗ​സ്സ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജ​അ്ഫ​റാ​വി. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​ണ്ണ​മ​റ്റ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച ക​ണ്ണും കാ​മ​റ​യു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​റ​ക്കം. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ സ​ബ്റ തെ​രു​വി​ന​രി​കെ സം​ഘ​ർ​ഷം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ് അ​​ങ്ങോ​ട്ട് പു​റ​പ്പെ​ട്ട അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ഏ​റെ നേ​രം സൂ​ച​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    രാ​ത്രി​യോ​ടെ ആ​ശു​​പ​ത്രി​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​റു​കൊ​ല​യെ കു​റി​ച്ച് കൂ​ട​പ്പി​റ​പ്പു​ക​ളും ഉ​റ്റ​വ​രും അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴു ത​വ​ണ വെ​ടി​യു​ണ്ട​യേ​റ്റി​രു​ന്നു ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ. ഉ​ട​നീ​ളം മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ പാ​ടു​ക​ളും. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ ജാ​ക്ക​റ്റ് അ​ണി​ഞ്ഞ് ഒ​രു ട്ര​ക്കി​ന്റെ പി​റ​കി​ൽ കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശ​രീ​രം. അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ൾ​പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ന​റ​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യാ​യി​രു​ന്നു സാ​ലി​ഹ് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം പു​ൽ​കി​യ​ത്.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കോ​ടി ഫോ​േ​ളാ​വേ​ഴ്സ് ഉ​ള്ള, ഏ​ത് മ​ര​ണ​മു​ഖ​ത്തും ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ധി​നി​വേ​ശ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന സാ​ലി​ഹ് ആ​ക​സ്മി​ക ഇ​ര​യൊ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യും പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ അ​വ​ൻ 2018ലാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ക​രി​യ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ​റാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും വി​ഡി​യോ​ക​ളും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ അ​വ​ൻ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലും നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. സാ​ലി​ഹ് അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഓ​രോ വാ​ർ​ത്ത​യും വി​ശേ​ഷ​വും പ​ല​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ലോ​ക​മെ​ങ്ങും എ​ത്തി.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന അ​ന്നു രാ​ത്രി​യി​ലും അ​വ​ന്റെ വ​ക​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തേ കു​റി​ച്ച പോ​സ്റ്റ്. നാ​ട്ടി​ലെ കൊ​ച്ചു​കൊ​ച്ചു സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കാ​മ​റ തു​റ​ന്നു​വെ​ക്കാ​ൻ മ​ടി കാ​ണി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​ൻ ഏ​റെ​യും ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത​ത് ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ നെ​ഞ്ചു​ല​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭീ​ക​ര​ത​യോ​ടെ​യും താ​ണ്ഡ​വ​മാ​ടി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ൻ വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​തെ ഓ​ടി​ന​ട​ന്നു. ​

    ബോം​ബ് വീ​ഴു​ന്നി​ട​ത്ത് പ​ല​രും പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​പ്പോ​ഴും കൂ​സാ​തെ അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി. അ​തി​നി​ടെ, മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ നാ​ജി​യെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തും മാ​താ​വി​ന് അ​ർ​ബു​ദ​ബാ​ധ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തും അ​വ​ന്റെ​യു​ള്ളി​ൽ നോ​വു​പ​ട​ർ​ത്തി. പി​താ​വു​കൂ​ടി രോ​ഗി​യാ​യ​തി​ൽ പി​ന്നെ വീ​ട്ടി​ലെ അ​ന്ന​വും അ​ഭ​യ​വും സാ​ലി​ഹ് ത​ന്നെ​യാ​യി. മാ​താ​വി​ന്റെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക​ട​ക്കം വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴും അ​വ​ന് പോ​കാ​ൻ മ​ന​സ്സു​വ​ന്നി​ല്ല. ഗ​സ്സ​യും ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ന് ജീ​വ​വാ​യു. അ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കി എ​വി​ടെ​യും പോ​യൊ​ളി​ക്കാ​ൻ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല.

    ഓ​രോ നാ​ളും അ​വ​ന്റെ അ​പ്ഡേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ചി​ല​രെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പ് അ​ന​സ് ശ​രീ​ഫ്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഗൂ​ൽ, ഹ​സ​ൻ ഇ​സ് ലെ​യ്ഹ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മു​ൻ​നി​ര മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​ല്ലാം വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​രു​ക​യും വൈ​കാ​തെ അ​വ​ർ ​കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഒ​രു​നാ​ൾ​ത​ന്നെ​യും അ​വ​ർ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് സാ​ലി​ഹി​ന് ഉ​ത്ത​മ​ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട നി​ല​ക്കാ​ത്ത കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യു​ടെ നാ​ളു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് ത​ൽ​ക്കാ​ലം ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ​വീ​ണ​തി​ന്റെ ​പി​റ്റേ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യു​ടെ മ​ന​വും മാ​ന​വും പു​തി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ണ​രാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന മ​ട​ങ്ങി​യാ​ലും ഗ​സ്സ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​നം അ​രു​തെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി അ​വ​ർ ചെ​ല്ലും ചെ​ല​വും ന​ൽ​കി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത ഒ​രു പ​റ്റം കൂ​ലി​പ്പ​ട​യു​ടെ ഇ​ര​യാ​യി​രു​ന്നു സാ​ലി​ഹ്. ഇ​ത്ര​യും നാ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത് അ​വ​ർ അ​നാ​യാ​സം സാ​ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തു. മു​മ്പ് 250ലേ​റെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ക​ര​ത​ക്കി​ര​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത ഞെ​ട്ട​ലാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ത്ത ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഓ​രോ ഫ​ല​സ്തീ​നി​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ഥ​വാ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലും അ​വ​രു​ടെ സേ​ന​യും മ​ട​ങ്ങി​യാ​ലും അ​വ​ർ കെ​ട്ട​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട ഭൂ​തം ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​കി​ല്ല. ഗ​സ്സ​യെ സാ​ധാ​ര​ണ സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തൊ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ഇ​ല്ല.

    ഈ ​ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ പ​ട്ടാ​ളം വ​ള​ർ​ത്തി​യ ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​പ്പോ​ൾ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ൽ​കി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ​അ​ത്യാ​ഡം​ബ​ര മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യാ​സി​ർ അ​ബൂ​ശ​ബാ​ബ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം മൂ​ന്നോ​ളം സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന​ട​ക്കം എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ​ണം മു​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി നേ​രി​ട്ട് വ​ലി​യ ശേ​ഖ​ര​വും എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​ന​ൽ സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ശ​രി​ക്കും ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാം ശ​രി​വെ​ച്ചാ​ണി​പ്പോ​ൾ സാ​ലി​ഹ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മി​ലീ​ഷ്യ​ക​ളെ മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ കൊ​ല​പാ​ത​കം തു​ട​രാ​ൻ ഗ​സ്സ​യു​ടെ 56-58 ശ​ത​മാ​നം ഭൂ​മി​യി​ലും ഇ​സ്ര​ാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നാ​ൾ 40ഓ​ളം സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ കൊ​ന്ന അ​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​റു​കൊ​ല തു​ട​രു​ന്നു.

    TAGS:Gazamedia personmurderedphotographerGaza Genocidefreelance journalist
