Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    8 Sept 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 1:35 PM IST

    പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഫാത്തിമ നേടിയെടുത്തത് ഡോക്ടറെന്ന സ്വപ്നം

    പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഫാത്തിമ നേടിയെടുത്തത് ഡോക്ടറെന്ന സ്വപ്നം
    ഫാ​ത്തി​മ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ഫാ​ത്തി​മ ഉ​ള്ളി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്ന സ്വ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഡോ​ക്ട​റാ​ക​ണം എ​ന്ന​ത്‌. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ്‌​റ്റെ​ത​സ്‌​കോ​പ്പ്‌ ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ തൂ​ക്കി ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ഴും നോ​ട്ടു​പു​സ്‌​ത​ക​ത്തി​ല്‍ ഡോ. ​ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്ന്‌ എ​ഴു​തി​വെ​ക്കു​മ്പോ​ഴും കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്‌ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​നി​ന്ന​ത്.

    വാ​പ്പ അ​ബു മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബ​സാ​റി​ല്‍ ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​ണ്‌. ഉ​മ്മ ഷീ​ബ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹോം ​ട്യൂ​ഷ​ന്‍ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. സ​ണ്‍റൈ​സ്‌ കൊ​ച്ചി തു​രു​ത്തി​യി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്ക്‌ അ​ഭ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ ഫ്ലാ​റ്റ്‌ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ ഈ ​ചെ​റി​യ കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്‌. ഇ​വ​രു​ടെ മൂ​ന്ന്‌ മ​ക്ക​ളി​ല്‍ മൂ​ത്ത​യാ​ളാ​ണ്​ ഫാ​ത്തി​മ. മെ​റി​റ്റി​ല്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ ക്വാ​ട്ട​യി​ല്‍ എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​ന്‌ കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം കു​ടും​ബം ആ​കെ വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​യി. വ​ലി​യ ഫീ​സ്‌ തു​ക ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​രാ​ശ​യി​ല്‍ ബി.​ഡി.​എ​സി​നോ മ​റ്റോ പ​ഠി​ച്ചാ​ല്‍ പോ​രേ എ​ന്നാ​യി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്‌ ത​ന്നെ പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ ഫാ​ത്തി​മ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു.

    ബി.​പി.​എ​ല്‍ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ സീ​റ്റി​ല്‍ ക​യ​റി​യാ​ലും ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ്‌ കോ​ച്ചി​ങ്​ ഫീ​സി​ല്‍ സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പ്‌ ആ​നൂ​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ അ​റി​യാ​നി​ട​യാ​യി. ഇ​തി​ന്റെ ബ​ല​ത്തി​ല്‍ മ​ക​ളു​ടെ സ്വ​പ്‌​ന​ത്തി​ന്‌ ചി​റ​ക്‌ കൂ​ട്ടാ​ന്‍ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വീ​ടി​നാ​യി കൂ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന തു​ക​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വി​റ്റു​കി​ട്ടി​യ പ​ണ​വും കൊ​ണ്ട്‌ ആ​ദ്യ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫീ​സ​ട​ച്ചു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ത​കി​ടം​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്‌. ര​ണ്ടാം വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫീ​സ്‌ അ​ട​ച്ചെ​ങ്കി​ലേ ആ​ദ്യ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ വാ​ര്‍ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​നാ​കൂ​വെ​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ് ഇ​ടി​ത്തീ​യാ​യി മാ​റി.

    ഒ​പ്പം ബി.​പി.​എ​ല്‍ സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പ്‌ പ​രി​ഗ​ണ​ന കി​ട്ടു​ന്ന കാ​ര്യം നീ​ണ്ടും​പോ​യി. ഇ​ട​ക്ക്‌ വെ​ച്ച്‌ പി​ന്തി​രി​ഞ്ഞാ​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കേ​ണ്ട 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ന്ന​ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഉ​റ​ക്കം കെ​ടു​ത്തി​യ രാ​ത്രി​ക​ളാ​യി മാ​റി. കൊ​ച്ചി​യി​ലും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​ക​ളു​ടേ​യും അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യി.

    കൊ​ല്ലം ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ മെ​ഡി​സി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഹൗ​സ്​ സ​ർ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്​ ഫാ​ത്തി​മ​യി​പ്പോ​ൾ. ഒ​ഴു​ക്കി​നെ​തി​രെ നീ​ന്തി മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ഡോ. ​ഫാ​ത്തി​മ മാ​റു​മ്പോ​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ഫ​ർ​സാ​ന, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്.

    Fatima overcame challenges to achieve her dream of becoming a doctor.
