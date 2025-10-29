Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Fashion
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:51 AM IST

    ‘ഒ​ന്നു വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നു കൊ​ടു​ക്ക​ണം’; ഭൂ​മി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജെ​ൻ സീ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഷോ​പ്പി​ങ് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം

    Catherine Schoon
    കാ​ത​റി​ൻ ഷൂ​ൺ

    സു​സ്ഥി​ര ഫാ​ഷ​ൻ അ​ഥ​വാ പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ഷ​ൻ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ണി​യുന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് ഇ​ന്ന്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് യു​വ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് കാ​ത​റി​ൻ ഷൂ​ൺ അ​ത്ത​ര​മൊ​രാ​ളാ​ണ്. ഒ​രു പു​തി​യ വ​സ്ത്രം അ​ണി​യ​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള എ​ന്തെ​​ങ്കി​ലു​മൊ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണം എ​ന്ന കാ​ത​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് കൗ​തു​ക​ക​ര​വും ഒ​പ്പം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്.

    കൗ​മാ​ര​കാ​ല​ത്തേ കാ​ത​റി​ന്റെ വാ​ർ​​ഡോ​ബി​ൽ പി​താ​വി​ന്റെ പ​ഴ​യ ടീ ​ഷ​ർ​ട്ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​നം. ജോ​ലി നേ​ടി ല​ണ്ട​നി​ലെ​ത്തി, കാ​​ശൊ​ക്കെ കി​ട്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫാ​ഷ​ൻ പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൻ പെ​ട്ടു​പോ​യെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘എ​ങ്കി​ലും ചാ​രി​റ്റി ഫാ​ഷ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. അ​താ​യ​ത്, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​വ​ന്നു. സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ഹാ​ൻ​ഡ് ആ​യ​തി​നാ​ൽ, ചേ​രു​ന്ന​തും ചേ​രാ​ത്ത​തു​മാ​യ കോ​മ്പി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് അ​ല​മാ​ര നി​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നി​ട്ടും നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ല.

    സു​സ്ഥി​ര ഫാ​ഷ​ൻ ആ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന് എ​ന്റെ ന്യാ​യം’’ -കാ​ത​റി​ൻ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു യാ​ത്ര​യി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ ഒ​രു വ​നി​ത​യു​ടെ വ​സ്ത്ര സ​ങ്ക​ൽ​പം ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി യാ​ത്ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​വ​ളു​ടെ, ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ബാ​ക്പാ​ക്ക് എ​ന്റെ ക​ണ്ണു​തു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന എ​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​വ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ‘ഞാ​ൻ വ​ൺ ഇ​ൻ വ​ൺ ഔ​ട്ട് പോ​ളി​സി’​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഞാ​നും ഈ ​വ​ഴി​യി​ലാ​യി’’ -കാ​ത​റി​ൻ തു​ട​രു​ന്നു.

    പു​തി​യ​തൊ​ന്ന് ധ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യാ​ൽ, ത​ന്റെ കൈ​യി​ലു​ള്ള വ​സ്ത്ര​മോ എ​ന്തു​മാ​യി​ക്കൊ​ള്ള​ട്ടെ, ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു വെ​ക്കും. വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നാ​ൽ ആ ​കാ​ശു​കൊ​ണ്ട് അ​തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​തു പോ​ലെ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​വെ​ച്ച​തി​ൽ ഒ​ന്ന് എ​ടു​ക്കും. നാം ​ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ഉ​ൽ​പ​ന്നം ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം വി​റ്റു​പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നീ​ട് ന​മ്മു​ടേ​ത​ല്ലാ​താ​യി മാ​റും. പി​ന്നെ എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നാ​ൽ ആ ​തു​ക ചാ​രി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​വു​ക. നാം ​വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷ​വും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ തു​ക ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ പേ​രി​ൽ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ആ​യി കി​ട​ക്കും. അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ഷോ​പ് ചെ​യ്യാം- ഇ​താ​ണ് വ​ൺ ഇ​ൻ വ​ൺ ഔ​ട്ട് ഷോ​പ്പി​ങ് രീ​തി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ‘‘സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ഔ​ട്ട്ഫി​റ്റു​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ നാം ​ന​മ്മു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വം ത​ന്നെ മ​റ​ന്നു​പോ​കും. ഒ​രേ വ​സ്ത്രം ത​ന്നെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​​ടെ നാം ​വ​ലി​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാം ​ആ​രാ​ണെ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഒ​പ്പം അ​മി​ത ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും’’ -കാ​ത​റി​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

