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    Fashion
    Posted On
    date_range 2 July 2026 5:29 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 5:29 PM IST

    ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും ഓ‍യിസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചും ഈസിയായി ചെയ്യാം

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    ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും ഓ‍യിസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചും ഈസിയായി ചെയ്യാം
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    സാരിയിലും ഉടുപ്പിലും കുർത്തിയിലും മറ്റും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന മനോഹരമായ ഫ്രീഹാന്‍ഡ് ഡിസൈനുകളാണ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും ഓയിസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചും. കോട്ടൺ, ഷിഫോൺ തുടങ്ങി ഏതുതരം ഫാബ്രിക്സിലും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിൾ ഡിസൈന്‍ എങ്ങനെ മനോഹരമായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം

    സ്റ്റെപ് 1

    ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുക

    Step 2

    ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച്

    step3

    ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നെ overlap ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചെയിൻ സ്റ്റിച് ഇടുക

    step4

    സ്റ്റിച്ച് റിപീറ്റ് ചെയ്യുക

    step 5

    ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഇടാൻ നീഡിൽ പോസിഷൻ ചെയ്യുക

    step 6

    2 തവണ നീഡിലിൽ നൂൽ ചുറ്റുക

    സ്റ്റെപ് 7

    വിരൽ കൊണ്ട് പ്രെസ്സ് ചെയ്ത് ത്രെഡ് വലിക്കുക

    step8

    ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്

    സ്റ്റെപ് 9

    ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നു

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    TAGS:embroideryfashionstichingLifestyle
    News Summary - You can easily stitch the French knot and the oyster stitch
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