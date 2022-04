സ്റ്റൈലിഷ് സെലൻസ്കി ലുക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണോ? ഇതാ വഴിയുണ്ട്

cancel By എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ് ഡെസ്ക് Listen to this Article റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം പുകഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നാളുകൾ മുതൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യുക്രെയ്നിയൻ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലോദിമിർ സെലൻസ്കി. റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ തയാറല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുദ്ധമുഖത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ സെലൻസ്കിക്ക് ലഭിച്ചത് വീരപരിവേഷമായിരുന്നു. രാജ്യം വിട്ടോളൂവെന്ന് പറഞ്ഞ് യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റ് വിമാനം അയച്ചുനൽകിയിട്ടും നിരസിച്ച സെലൻസ്കി ദേശാഭിമാനത്തിന്‍റെയും ധീരതയുടെയും പ്രതീകമായി. റഷ്യ എന്ന ലോകശക്തികളിലൊന്നായ രാജ്യത്തിനു മുന്നിൽ യുക്രെയ്നെ പോലെ സൈനികശക്തി താരതമ്യേന കുറവായ ഒരു രാജ്യത്തിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയും ചെയ്യുന്ന സെലൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വം തന്നെ.

രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിനേതാവായിരുന്നു സെലൻസ്കി. ഒട്ടനവധി ആരാധകരുള്ള നേതാവ് യുദ്ധകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിലായിരുന്നില്ല. കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഉപേക്ഷിച്ച് സൈനികവസ്ത്രത്തിന് സമാനമായ വസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് സെലൻസ്കിയെ പിന്നീട് കണ്ടത്. ഒലിവ് ഗ്രീൻ പാന്‍റ്സും ജാക്കറ്റും ഷൂവും ധരിച്ച സെലൻസ്കിയുടെ വസ്ത്രശൈലി 'സെലൻസ്കി ലൂക്ക്' ആയി മാറുകയും ചെയ്തു. സെലൻസ്കിയുടെ ലൂക്ക് നിങ്ങൾക്കുമാകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഗ്ലെൻ കേറ്റ്സ് ഇട്ട ട്വീറ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. സെലൻസ്കി ലൂക്കിന് ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട വില സഹിതമായിരുന്നു 'സെലൻസ്കി കളക്ഷൻ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ട്വീറ്റ്.

The Zelensky collection (shared on TG) pic.twitter.com/rWO41xXGTy — Glenn Kates (@gkates) April 9, 2022 സെലൻസ്കിയുടെ ഒലിവ് ഗ്രീൻ ജാക്കറ്റിന് യുക്രെയ്നിയൻ കറൻസിയായ 386 ഹ്രീവ്നിയ നൽകണം. ഏതാണ്ട് 996 ഇന്ത്യൻ രൂപ. പാന്‍റ്സിന് 2600 രൂപയും ടി-ഷർട്ടിന് 516 രൂപയും വിലവരും. സെലൻസ്കി സ്റ്റൈൽ ഷൂവിന് വില അൽപ്പം കൂടും -5056 രൂപ നൽകണം. പോസ്റ്റ് വൈറലായതോടെ സെലൻസ്കിയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചും വലിയ ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത്.





യഹൂദ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുള്ള, റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മുൻ ടെലിവിഷൻ കോമഡി താരമായിരുന്നു മൂന്നു വർഷം മുമ്പുവരെ സെലൻസ്കി. രാജ്യത്ത് പരിപൂർണ സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തും എന്ന പ്രചാരണത്തിലാണ് 73 ശതമാനം വോട്ടു നൽകി ഈ 44കാരനെ യുക്രെയ്ൻകാർ രാജ്യം ഏൽപിച്ചു നൽകിയത്. പല അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിലും തീരുമാനങ്ങളിലും കോമഡിക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ച് ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെയും റഷ്യ അധിനിവേശം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്റെ കരുത്തുള്ള നിലപാടുകളാൽ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സെലൻസ്കി.

Show Full Article

News Summary -

Want to get this look of Ukraine President Volodymyr Zelenskyy