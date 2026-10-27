Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഫാഷൻ മേഖലക്ക് ഉണർവ്വേകാൻ; ഖത്തർ ഫാഷൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്‌സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഫാഷൻ മേഖലക്ക് ഉണർവ്വേകാൻ; ഖത്തർ ഫാഷൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്‌സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കും
    cancel

    ദോഹ: രാജ്യത്തെ ഫാഷൻ മേഖലകൾക്ക് ഉണർവ്വേകാൻ ഖത്തർ ഫാഷൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്‌സ് കൗൺസിൽ (ക്യു.എഫ്.സി.സി) രൂപീകരിക്കുന്നു. വേൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഫോറത്തിൽ ഖത്തർ മ്യൂസിയംസ് ചെയർപേഴ്സൻ ശൈഖ അൽ മയാസ ബിൻത് ഹമദ് ആൽഥാനിയാണ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

    പൊതു -സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹബ്ബുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇരു മേഖലകളുടെയും അഡ്വൈസറി ബോഡിയായി കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കും. നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം രാജ്യത്തെ കലാപ്രതിഭകൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും കൗൺസിലിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ സാധിക്കും.

    ക്രിയേറ്റീവ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ മുൻനിരയിലെത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഖത്തറിനുണ്ടെന്ന് ശൈഖ അൽ മയാസ ബിൻത് ഹമദ് ആൽഥാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, ഒപ്പം പ്രതിഭകളായ കലാകാരന്മാർ എന്നിവയെല്ലാം ഖത്തറിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തേകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Qatar Fashion and Crafts Council to be formed
    Next Story
    X