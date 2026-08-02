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    Fashion
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 11:23 AM IST

    ആലപ്പുഴയിലെ തറികളിൽനിന്ന് മെറ്റ് ഗാലയുടെ റെഡ് കാർപെറ്റിലേക്ക്: ഇത് ‘നെയ്ത്തി’ന്‍റെ കഥ പറയുന്ന പരവതാനികൾ...

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    ആലപ്പുഴയിലെ തറികളിൽനിന്ന് മെറ്റ് ഗാലയുടെ റെഡ് കാർപെറ്റിലേക്ക്: ഇത് ‘നെയ്ത്തി’ന്‍റെ കഥ പറയുന്ന പരവതാനികൾ...
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    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ മെ​റ്റ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഹോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്നവ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്നു. കാ​മ​റ​ക​ൾ മി​ന്നു​ന്നു, ലോ​കം അ​വ​രെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ താ​ര​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളെ​ടു​ത്ത് മോ​ടികൂ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ന​ട​ന്നുക​യ​റു​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ​ക്കും അ​ത്ര​ത​ന്നെ ഭം​ഗിവേ​ണ്ടേ? ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഫാ​ഷ​ൻ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​നാ​യി വി​രി​ച്ച കൂ​റ്റ​ൻ പ​ര​വ​താ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്.

    അ​വ നെ​യ്തെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​ങ്ങ് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്, ‘നെ​യ്ത്തി’​നുകീ​ഴി​ൽ. ശി​വ​ൻ സ​ന്തോ​ഷും ഭാ​ര്യ നി​മി​ഷ ശ്രീ​നി​വാ​സും ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​റി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര ഇ​ന്ന് മെ​റ്റ് ഗാ​ല വ​രെ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ നെ​യ്ത്ത് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വും ഒ​രു നൂ​ലി​ൽ കോ​ർ​ത്ത് ലോ​ക നെ​റു​ക​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നെ​യ്ത്ത് എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​നും ചി​ല ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്. ആ ​ക​ഥ നെ​യ്ത്തി​ന്റെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ ശി​വ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു...

    കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ

    ക​ച്ച​വ​ട ലാ​ഭം മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടൊ​രു സം​രം​ഭ​മ​ല്ല ‘നെ​യ്ത്ത്’. അ​ത് കേ​ര​ളത്തനി​മ​യെ​യും നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ആ​ഴ​മേ​റി​യ ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക ദൗ​ത്യം കൂ​ടി​യാ​ണ്. നാ​ല് ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ഒ​പ്പ​മു​ള്ള ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണി​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​യ​ർ വ്യ​വ​സാ​യം ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും ത​ക​ർ​ച്ച​യും നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ക​യ​ർ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണി​ശാ​ല​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​പ്പോ​വു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​രു കാ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ഇ​രു​ണ്ട കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ത​റി​ക​ളെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നെ​യ്ത്തു​കാ​രെ​യും കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി, അ​വ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ലി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു മേ​ൽ​വി​ലാ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കിക്കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് നെ​യ്ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    കാ​ർ​പെ​റ്റ് എ​ന്ന​ത് വീ​ടി​ന്റെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​വ​താ​നി നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ ക​യ​ർ-​ഹൈ​ബ്രി​ഡ് നെ​യ്ത്ത് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വി​നെ​യും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ശി​വ​ൻ സ​ന്തോ​ഷും നി​മി​ഷ ശ്രീ​നി​വാ​സും ‘നെ​യ്ത്ത്’ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​നെ ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ശി​വ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ്

    ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡ്

    1917ൽ ​കെ. വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ മാ​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ‘നെ​യ്‌​ത്തി​’ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. പി​ന്നീ​ട് അ​ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും റ​ഗ്ഗു​ക​ളും കാ​ർ​പെ​റ്റു​ക​ളും ക​യ​റ്റിയയ​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു സം​രം​ഭ​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. 2000ത്തിലാ​ണ് സ​ന്തോ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ എ​ക്സ്ട്രാ​വീ​വ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി കാ​ർ​പെ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നെ​യ്ത്ത് ‘എ​ക്സ്ട്രാ​വീ​വ്’ ഒ​രു സ്ഥാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽനി​ന്നു​ള്ള സ്പി​ന്നി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഡൈ​യി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ട്ടി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ൽനി​ന്നു​ള്ള നെ​യ്ത്ത്, ഫി​നി​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ന​റി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് എ​ക്സ്ട്രാ​വീ​വി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ റ​ഗ്ഗു​ക​ളും കാ​ർ​പെ​റ്റു​ക​ളും എ​ക്സ്ട്രാ​വീ​വ് ക​യ​റ്റിയയ​ക്കു​ന്നു.

    108 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ഫാ​മി​ലി ബി​സി​ന​സി​ന്റെ നാ​ലാം ത​ല​മു​റ​യാ​ണ് ശി​വ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ത്തി​നുശേ​ഷം ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽനി​ന്ന് എം.​ബി.​എ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 2019ലാ​ണ് കു​ടും​ബ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഫാ​മി​ലി ബി​സി​ന​സി​ൽ ത​ന്നെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് നെ​യ്ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് ശി​വ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു. കാ​ർ​പെറ്റ് മേ​ക്കി​ങ് നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പ​റ്റി​യ ഒ​രു പേ​ര് വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ‘നെ​യ്ത്തി​’ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ക​ഥപ​റ​യു​ന്ന പ​ര​വ​താ​നി​ക​ൾ

    ‘‘ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ മാ​ത്രം ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ​പെറ്റ് വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യു​ടെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ര​കൗ​ശ​ല​വും ത​നി​മ​യും എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് നെ​യ്ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ല​മെ​ന്റ്സി​നെ ലോ​ക​ത്തി​നുമു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2020 അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ ‘നെ​യ്ത്ത്’ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പു​തി​യ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​ല​ക​ളെ​യും ക​ര​കൗ​ശ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും റ​ഗ്ഗു​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഫോ​ക്ക​സ്. ന​ല്ലൊ​രു നാ​ളെ​യെ കു​റി​ച്ചാ​ണ് ചി​ന്ത. അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഓ​രോ​ന്നും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള​ത​ല്ല ഇ​വ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട് റീ​സൈ​ക്കി​ൾ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്’’-ശി​വ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​റ​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​റ്റ് ഗാ​ല

    ഫാ​ഷ​ൻ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ് മെ​റ്റ് ഗാ​ല. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ആ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഈ ​ആ​ഡം​ബ​ര ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും മെ​റ്റ് ഗാ​ല​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക തീ​മു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​തീ​മി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ധ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ‘നെ​യ്ത്ത്’ ബ്രാ​ൻ​ഡി​നാ​ണ്. 2022, 2023, 2025, 2026 മെ​റ്റ് ഗാ​ല​യു​ടെ പ​ര​വ​താ​നി​ക്കുപി​ന്നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലുവ​ർ​ഷ​മാ​യി നെ​യ്ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മെ​റ്റ്ഗാ​ല തി​ക​ച്ചും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ലോ​ങ് ടേം ​ക​സ്റ്റ​മ​ർ വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​വ​ലി​യ അ​വ​സ​രം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കുംശേ​ഷം ഡി​സൈ​ൻ അ​പ്രൂ​വ് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ർ​പെറ്റ് മെ​റ്റ് ഗാ​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​റ്റ് ഗാ​ല എ​ന്താ​ണെ​ന്നുപോ​ലും വ​ലി​യ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​ത​വ​ർ​ക്കും വ​ലി​യൊ​രു അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​യി മാ​റി. ഒ​പ്പം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​വും ഇ​ര​ട്ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാ​മ​ത്തെ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ മെ​റ്റ് ഗാ​ല​ക്കാ​യി പ​ര​വ​താ​നി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ആ ​ഫാ​ഷ​ൻ രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്.

    മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​റി​ലെ ഫൈ​ബ​ർ

    ഈ ​പ്രോ​ജ​ക്ടി​നാ​യി ആ​കെ 6,840 സ്ക്വ​യ​ർ മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന 4x30 മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​മു​ള്ള 58 റോ​ളു​ക​ളാണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 480 പേ​ർ 90 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ജോ​ലി ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ലൈ​റ്റ് ക​ള​ർ ആ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്. അ​ഗാ​വേ ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ചെ​ടി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ‘സൈ​സ​ൽ’ നാ​രു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കാ​ർ​പെറ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ളു​ത്ത നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സൈ​സ​ൽ ഫൈ​ബ​റു​ക​ൾ കി​ട്ടു​ന്ന​ത് മ​ഡ​ഗാ​സ്ക​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. അ​വ നീ​ള​മു​ള്ള​തും നി​റം കൂ​ടു​ത​ൽ ശു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ്. അ​ത്ത​രം ഫൈ​ബ​ർ ഇം​പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യേ​ണ്ടിവ​ന്നു. ഈ ​റോ​ളു​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് പെ​യി​ൻ​റ് ചെ​യ്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    യൂ​നീക്ക് ക​ല​ക്ഷ​ൻ​സ്

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു ബ്രാ​ൻ​ഡ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ല ഡി​സൈ​ൻ എ​ല​മെ​ന്റ്സും പു​റ​ത്ത് എ​വി​ടെ​യും കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങിപ്പോ​കു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ല ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ഡി​സൈ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ചെ​യ്ത​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ൾ​ചർ എ​ല​മെ​ന്റ് മി​ക്ക പ്രോ​ഡ​ക്ട്സു​ക​ളി​ലും കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി വ​ള്ളം​ക​ളി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു ക​ല​ക്ഷ​ൻ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ​ള്ളം തു​ഴ​യു​മ്പോ​ൾ എ​ന്താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ത് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ന് 2023ലെ ​ഡി.​എ​ൻ.​എ പാ​രിസ് ഡി​സൈ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കോ ഡി​സൈ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. അ​തു​പോ​ലെ ഓ​ലക്കളി​പ്പാ​ട്ടം, ആ​റ​ന്മു​ള ക്കണ്ണാ​ടി അ​ങ്ങ​നെ കു​റെ കേ​ര​ള എ​ല​മെ​ന്റ്സ് റ​ഗ്‌​സി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബി​ദ്രി റ​ഗ്ഗി​ലെ ‘അ​ഫ്താ​ബി’ ഉ​ൽ​പന്ന​ത്തി​ന് 2023ലെ ​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പ്രൊ​ഡ​ക്ട് ഡി​സൈ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബീ​ദ​റി​ന്റെ പൗ​രാ​ണി​ക ലോ​ഹ​ക്ക​ല​യാ​യ ‘ബി​ദ്രി​വേ​ർ’ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​താ​ണ് ഈ ​ക​ല​ക്ഷ​ൻ. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ഇ​ണ​ങ്ങു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ഇ​തി​ൽ, സൈ​സാ​ൽ നാ​രു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം കൈ​കൊ​ണ്ട് നൂ​റ്റെ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളിസ​രി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ബാ​ല​ൻ​സ്ഡ് വ​ർ​ക്ക് ലൈ​ഫ്

    ‘ഞാ​ൻ റ​ഗ്‌​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​ത്. സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം എം.​ബി.​എ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻട്രപ്ര​ണർ​ഷി​പ് ചെ​യ്തു. ഭാ​ര്യ നി​മി​ഷ​യാ​ണ് ‘നെ​യ്ത്തി​ൽ’ ഡി​സൈ​ൻ ഹെ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​രും ഒ​രേ ബി​സി​ന​സി​ൽ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ർ​ക്ക് ലൈ​ഫ് ബാ​ല​ൻ​സ്ഡാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ ജോ​ലി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വ​തും നോ​ക്കും’. എ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ട​പ്പാക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ന്തോ​ഷ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഭാര്യക്കൊപ്പം

    8,000 മു​ത​ൽ 5 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ

    ഏ​ക​ദേ​ശം 850 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നെ​യ്ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. കാ​ർ​പെറ്റി​ന്റെ ഓ​രോ പ്രോ​സ​സി​നും സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. നോ​ർ​മ​ൽ കാ​ർപെറ്റി​ന് 14-16 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ മെ​റ്റ് ഗാ​ല​യി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ 60 മു​ത​ൽ 80 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ വേ​ണ്ടിവ​രും. കാ​ർപെറ്റ് കൂ​ടാ​തെ വോ​ൾ​ക​വ​റി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. റ​ഗ്സ് കൊ​ണ്ട് ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​വി​ടെ കാ​ർ​പെറ്റ് ക്ലീ​നി​ങ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നെ​യ്ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ റേ​ഞ്ചി​ലു​മു​ള്ള കാ​ർ​പെറ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. 8,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ 5 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള​വ ഇ​തി​ൽ പെ​ടു​ന്നു. ഹാ​ൻ​ഡ് നോ​ട്ട് കാ​ർ​പെറ്റു​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഓ​രോ കു​രു​ക്കും കൈ​കൊ​ണ്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല​യും കൂ​ടും. ഇ​വ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ഈ​ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു ഹാ​ൻ​ഡ് നോ​ട്ട് റ​ഗ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ചാ​റു മാ​സ​മെ​ടു​ക്കും. നാ​ച്വറ​ൽ ഫൈ​ബ​റു​ക​ളും സി​ന്ത​റ്റി​ക്കും ഇ​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.​ ഇ​വി​ടെ ഓ​രോ കാ​ർ​പെ​റ്റും വെ​റു​തെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യ​ല്ല ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, മ​റി​ച്ച് അ​വ ഓ​രോ​ന്നാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​ടു​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ സാ​വ​ധാ​നം ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.

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    TAGS:HeritageAlappuzhacoir sectorCarpetMet Gala 2026
    News Summary - ആലപ്പുഴയിൽനിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ഒരു പരവതാനി യാത്ര
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