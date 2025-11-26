Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightFashionchevron_right‘തു​ട​ക്കം സ​ൺ...
    Fashion
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:00 AM IST

    ‘തു​ട​ക്കം സ​ൺ ക്രീ​മി​ലും ലി​പ് ബാ​മി​ലും ഫേ​സ് മാ​സ്കി​ലും’; നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടോ കു​ട്ടി ബ്യൂ​ട്ടി ക​ൾ​ച്ച​ർ​?

    text_fields
    bookmark_border
    ‘തു​ട​ക്കം സ​ൺ ക്രീ​മി​ലും ലി​പ് ബാ​മി​ലും ഫേ​സ് മാ​സ്കി​ലും’; നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടോ കു​ട്ടി ബ്യൂ​ട്ടി ക​ൾ​ച്ച​ർ​?
    cancel

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് വാ​ശി പി​ടി​ച്ച്, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന ച​ർ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​​ശ​ങ്ക പ​ര​ത്തു​ന്നു. വ​ലി​യ​വ​രു​ടെ ബ്യൂ​ട്ടി ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ൾ അ​തേ​പോ​ലെ അ​നു​ക​രി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ വ​ലി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ദോ​ഷ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​ത് എ​ന്ന് പ​ല​രും ക​രു​തു​ന്ന ഫേ​സ് മാ​സ്ക്, സ​ൺ ക്രീം, ​ലി​പ് ബാം ​പോ​ലു​ള്ള​വ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും പി​ന്നെ ‘സി​റം’, ഗ്ലോ​യി​ങ് ക്രീം ​എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ഞ്ഞു പി​​ള്ളേ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ചെ​റു​ത​ല്ല. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ട്യൂ​ട്ടോ​റി​യ​ലു​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​മാ​ണ് പ​ല കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മെ​ന്ന് ഒ​ന്നു ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഫോ​ളോ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​പ്രാ​യ​ക്കാ​രോ കൗ​മാ​ര പ്രാ​യ​ക്കാ​രോ അ​തും ക​ട​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രോ ആ​യ വ്ലോ​ഗ​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് അ​വ​രാ​ദ്യം അ​നു​ക​രി​ക്കു​ക. പി​ന്നീ​ട് പ​ല​ത​രം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബ്യൂ​ട്ടി ട്യൂ​ട്ടോ​റി​യ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​വ​ർ സ്ക്രോ​ൾ ചെ​യ്യും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട, ബ്യൂ​ട്ടി പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ്

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ച​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കൃ​ത​ിപ​ര​മാ​യി​ത​ന്നെ ബാ​ല​ൻ​സ്ഡ് ആ​ണെ​ന്നും മൃ​ദു​വാ​യ സോ​പ്പും വെ​ള്ള​വു​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ച​ർ​മ​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​തും ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ബ്യൂ​ട്ടി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ച​ർ​മ​ത്തി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യും അ​ല​ർ​ജി​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കും.

    അ​തി​നേ​ക്കാ​ളു​പ​രി, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ്വ​ന്ത​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ​വും ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും റി​പ്പ​യ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ബ്യൂ​ട്ടി ക​ൾ​ച്ച​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു.

    സ്ക്രീ​ൻ ടൈം ​കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​പോ​ലും ഈ ​അ​നു​ക​ര​ണ​ശീ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തി​രി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​ല ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​റ​യു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രെ കോ​പ്പി ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന ജ​നി​ത​ക​പ​ര​മാ​യ ശീ​ലം ബ്യൂ​ട്ടി ശീ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സാ​രം. ‘ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ധി’​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ശീ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:beautyCulturehomeLifestylelatest news
    News Summary - Do you have a little beauty culture in your home?
    Similar News
    Next Story
    X