Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightFashionchevron_rightമംദാനിയുടെ ‘അഹിംസ’...
    Fashion
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:32 AM IST

    മംദാനിയുടെ ‘അഹിംസ’ സിൽക്കിന് പിന്നിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യൂയോർക് മേയർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ സൊഹ്റാൻ മംദാനി അണിഞ്ഞ, അസം എറി സിൽക്കിന്റെ കഥ
    Zohran Mamdani
    cancel
    camera_alt

    സൊഹ്റാൻ മംദാനി

    സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ 

    Listen to this Article

    ന്യൂയോർക് മേയറായി സൊഹ്റാൻ മംദാനി കൈവിടർത്തിയുയർത്തിയപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയസന്ദേശത്തിനൊപ്പം അതൊരു സവിശേഷ ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടിയായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ മംദാനി അണിഞ്ഞിരുന്ന ടൈ ആയിരുന്നു ആ ‘സന്ദേശം’. അസമിലെ എറി സിൽക്കിൽ നെയ്തെടുത്ത, കാർത്തിക് റിസർച് ലേബലിലുള്ള ടൈക്ക് പറയാൻ കഥകളേറെയുണ്ട്.

    ഒട്ടനവധി പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പട്ട് അസമിൽ ‘എറി’ എന്നും മേഘാലയയിൽ ‘റിൻഡിയ’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അഹിംസ സിൽക്ക് എന്നൊരു വിളിപ്പേരുമുണ്ടിതിന്. കാരണം പൂർണമായും വീഗനായ, ലോകത്തെ ഏക സിൽക്കാണിതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

    പട്ടുനൂൽപ്പുഴുവിനെയടക്കം പുഴുങ്ങിയാണ് സാധാരണ മൾബറി കൊക്കൂൺ സംസ്കരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പുഴു പട്ടുനൂൽ ഉൽപാദിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തുകടന്ന ശേഷമാണ് എറി സിൽക്ക് എടുക്കുക. ഇതാണ് ‘അഹിംസ’ പേരിനുപിന്നിൽ.

    മാർദവമാർന്നതും എന്നാൽ മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ളതുമായ എറി ഏറെക്കാലം ഈടുനിൽക്കുന്നതും വൈവിധ്യമാർന്നതുമാണ്. തണുപ്പിൽ ചൂടും ചൂടിൽ തണുപ്പും നൽകുന്ന എറി, കൈകൊണ്ടാണ് നെയ്തെടുക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത അസമീസ് സാരിയും ഷാളുകളുമെല്ലാമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തയാറാക്കാറുള്ളത്. പുതിയ കാലത്ത് ഹോം ഡെക്കോർ ഉൽപന്നങ്ങളായും വരുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World Newsswearing in ceremonyNew York MayorZohran Mamdani
    News Summary - Assam Eri silk worn by Zohran Mamdani at the New York Mayoral swearing-in ceremony
    Similar News
    Next Story
    X