    ജി.​കെ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് ജി​ദ്ദ ടി.​എ​സ്.​എ​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ല്ല​റ സ്വ​ദേ​ശി ജി.​കെ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് ജി​ദ്ദ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഫൈ​ൻ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ടി.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​രു​ൺ ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ശ​രീ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഹി​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൗ​ഷ​മി ശ​രീ​ഫ്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ജ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം വി​ൻ​സെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ജി.​കെ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    TAGS:FarewellExpatSaudi ArabiaExpat life
    News Summary - farewell for gk radhakrishnan
