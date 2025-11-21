Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightപാ​ഞ്ഞാ​ൾ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 2:10 PM IST

    പാ​ഞ്ഞാ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കു​ടും​ബ​കാ​ര്യം

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ഞ്ഞാ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കു​ടും​ബ​കാ​ര്യം
    cancel
    camera_alt

    പാ​ഞ്ഞാ​ൾ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഗി​രി​ജ. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി രേ​ണു​ക, എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യ

    Listen to this Article

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ഞ്ഞാ​ൾ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 12ാം വാ​ർ​ഡ് പാ​ഞ്ഞാ​ൾ തെ​ക്കു​മു​റി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഒ​രേ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് വ​നി​ത​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ഡി​നെ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ക​ണ്ണ​മ്മ​യെ​ന്ന ഗി​രി​ജ വ​ട​ക്കേ​പ്പാ​ട്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി രേ​ണു​ക വ​ട​ക്കേ​പ്പാ​ട്ടും എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​യ വ​ട​ക്കേ​പ്പാ​ട്ടും ആ​ണ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​വെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളോ​ട് അ​നു​ഭാ​വം പു​ല​ർ​ത്താ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​രേ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ, ഒ​രേ വാ​ർ​ഡി​ൽ, മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ബാ​ന​റി​ൽ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ത​ന്നെ ഒ​രു​പ​ക്ഷേ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് 12ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ പോ​ലും ആ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ​ര് ജ​യി​ച്ചാ​ലും വ​ട​ക്കേ​പ്പാ​ട്ട് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​രം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും 12ാം വാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യെ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionElection CandidatecheruthuruthiPanjal
    News Summary - family members competing in panjal panchayath local body election
    Similar News
    Next Story
    X