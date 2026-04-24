Madhyamam
    date_range 24 April 2026 9:38 AM IST
    date_range 24 April 2026 9:42 AM IST

    വേനൽക്കാലത്ത് കാർ തണുപ്പിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    കഠിനമായ വേനൽച്ചൂടിൽ വാഹനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താനും സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കാത്ത വിധം തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും വിൻഡ്ഷീൽഡുകളിൽ സൺഷെയ്ഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉള്ളിലെ താപനില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

    യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അല്പനേരം വാതിലുകൾ തുറന്നിടുന്നത് ഉള്ളിലെ ചൂടുവായു പുറത്തുപോകാൻ ഉപകരിക്കും. ആദ്യം എസി 'ഫ്രഷ് എയർ' മോഡിലിട്ട് ചൂട് പുറന്തള്ളിയ ശേഷം മാത്രം 'റീസർക്കുലേഷൻ' മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതം. എൻജിൻ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കൂളന്റ്, എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവയുടെ അളവ് കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും എസി സിസ്റ്റം കൃത്യമായി സർവീസ് ചെയ്യുകയും വേണം.

    കുട്ടികളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും യാതൊരു കാരണവശാലും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറിനുള്ളിൽ തനിച്ചാക്കരുത്. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ എടുക്കുന്നതും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഡ്രൈവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. എൻജിൻ ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക.

    TAGS:SummerDrivingcar safety
    News Summary - Essential Tips for Keeping Your Car Cool and Ensuring Safe Travel During Summer
