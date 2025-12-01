Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 2:07 PM IST

    മകളേ, ഒരമ്മ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു; മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് സ്നേ​ഹ​ത്ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കി എ​ട​മു​ട്ടം ആ​ൽ​ഫ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ

    മകളേ, ഒരമ്മ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു; മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് സ്നേ​ഹ​ത്ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കി എ​ട​മു​ട്ടം ആ​ൽ​ഫ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ
    ആ​ൽ​ഫ ആ​ഷി​സ് കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കൊ​പ്പം ജൂ​ലി​യ​റ്റ്

    ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി: നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​യാ​യി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച മും​ബൈ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക​ക്ക് സ്നേ​ഹ​ത്ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കി എ​ട​മു​ട്ടം ആ​ൽ​ഫ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ. 61കാ​രി​യാ​യ ജൂ​ലി​യ​റ്റ് ഇ​ഗ്നേ​ഷ്യ​സാ​ണ് വി​ധി​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ജീ​വി​തം തി​രി​കെ പി​ടി​ച്ച് ആ​ൽ​ഫ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ്നേ​ഹ​പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ കി​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ 26നാ​ണ് ആ​ൽ​ഫ​യി​ലെ ആ​ഷി​സ് കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി​യാ​യി ഇ​വ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്. വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യ​തോ​ടെ താ​ളം തെ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ക​യ്പേ​റി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജൂ​ലി​യ​റ്റി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ള്ള​ത്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും മൂ​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​നം. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പി​താ​വ് മ​രി​ച്ചു.

    20 വ​യ​സ്സി​ൽ വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യ ജൂ​ലി​യ​റ്റി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ജീ​വി​തം പ​ക്ഷേ അ​ധി​കം നീ​ണ്ടു​നി​ന്നി​ല്ല. ഭ​ർ​ത്താ​വു​മാ​യി പി​ണ​ങ്ങി എ​ക മ​ക​ളു​മാ​യി മും​ബൈ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ജൂ​ലി​യ​റ്റ് പി​ന്നീ​ട് അ​മ്മ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടേ​റി​യ​തോ​ടെ മ​ക​ളെ അ​മ്മ​യു​ടെ അ​ടു​ത്താ​ക്കി ജോ​ലി തേ​ടി ജൂ​ലി​യ​റ്റ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി. വീ​ട്ടു​ജോ​ലി ചെ​യ്ത് കി​ട്ടു​ന്ന ശ​മ്പ​ളം കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ മ​ക​ളും ജൂ​ലി​യ​റ്റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ലും വി​ള്ള​ൽ വീ​ണു. തീ​ർ​ത്തും ത​നി​ച്ചാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​ർ. 40 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​വും ജൂ​ലി​യ​റ്റി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ൾ പ​ട​ർ​ത്താ​നെ​ത്തി. വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള പ​ള്ളി​യി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​യാ​യി ജൂ​ലി​യ​റ്റ് വീ​ണു.

    ഉ​ട​ൻ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ശ​രീ​രം ത​ള​രു​ക​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ബോ​ധം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത ജൂ​ലി​യ​റ്റി​നെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള ഒ​ന്നും ത​ന്നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ദു​ബൈ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇ​വ​രെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ൽ​ഫ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം. നൂ​ർ​ദ്ദീ​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ന​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ആ​ൽ​ഫ​യി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​ർ​ക്ക് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മ്മ​തം മൂ​ളി​യ​തോ​ടെ ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​ദു​ബൈ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കൊ​പ്പം ജൂ​ലി​യ​റ്റ് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും ആ​ൽ​ഫ​യി​ലെ പു​തി​യ അ​ന്തേ​വാ​സി​യാ​യി മാ​റു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ത​മി​ഴ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ജൂ​ലി​യ​റ്റി​ന് ആ​ൽ​ഫ​യി​ലെ വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​തം ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ക​ളെ​യും മ​റ്റു ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു വി​ങ്ങ​ലാ​യു​ണ്ട്. ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​ക​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​മ്മ​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. പ​ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ജൂ​ലി​യ​റ്റ് മ​ക​ളോ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Thrissur
    News Summary - Edamuttam Alpha Palliative Care extends love to Mumbai native
