Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightകുറൂരും...
    LIFE
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 2:32 PM IST

    കുറൂരും കൊച്ചുകുട്ടിയമ്മയും; പോരാട്ടവഴിയിലെ ദമ്പതികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കുറൂരും കൊച്ചുകുട്ടിയമ്മയും; പോരാട്ടവഴിയിലെ ദമ്പതികൾ
    cancel
    camera_alt

    കു​റൂ​ർ നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട്, കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യ​മ്മ

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യുള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കു​റൂ​ർ നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ടും കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യ​മ്മ​യും. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ നാ​ഗ്പുർ സ​മ്മേ​ള​നതീ​രു​മാ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് തൃ​ശൂ​രി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ജി​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും കു​റൂ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ട്ടേ​റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യപ്ര​ക്ഷോ​ഭ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗാ​ന്ധി​ജി, ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു, സ​രോ​ജി​നി നാ​യി​ഡു, ബാ​ല​ഗം​ഗാ​ധ​ര തി​ല​ക് എ​ന്നീ ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​റൂ​രി​ന് വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖാ​ദി​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ജി​ല്ല​യി​ലെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​യി. പി​ന്നീ​ട് കേ​ര​ള ഖാ​ദി-​ഗ്രാ​മ വ്യ​വ​സാ​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നുവ​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി 1960 മു​ത​ൽ 64 വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വൈ​ക്കം സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം, ഉ​പ്പ്​ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം, ക്വി​റ്റ്​ ഇ​ന്ത്യ സ​മ​രം, വി​ദേ​ശവ​സ്​​ത്ര ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    1981ൽ ​അ​ന്ത​രി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​മു​ഖ വ​നി​ത നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു ടി.​സി. കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യ​മ്മ. ഖാ​ദി പ്ര​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThrissurIndependence Day 2025
    News Summary - couple in independence struggle
    Similar News
    Next Story
    X