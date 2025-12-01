Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:58 PM IST

    നാ​ടി​ന് ഉദ്യാ​ന​മൊരുക്കി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ

    നാ​ടി​ന് ഉദ്യാ​ന​മൊരുക്കി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ
    ക​രു​വാ​ച്ചേ​രി​യി​ലെ സു​നി​ൽ​ കു​മാ​റും ഭാ​ര്യ നി​ഷ​യും ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ന് സ​മീ​പം

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ക​രു​വാ​ച്ചേ​രി പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം രാ​മ​രം റോ​ഡ​രി​കി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ മാ​ലി​ന്യം കു​ന്നു​കൂ​ടി​യ സ്ഥ​ലം ഉ​ദ്യാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ഉ​ദ്യാ​നം നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. സം​സ്‌​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ക​രു​വാ​ച്ചേ​രി ന​ന്ദ​ന​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ-​നി​ഷ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 25ാം വി​വാ​ഹ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ഓ​പ​ൺ ലൈ​ബ്ര​റി, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​ക്ഷി​മൃ​ഗാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, സോ​ള​ർ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, വാ​ട്ട​ർ പ്യൂ​രി​ഫ​യ​ർ എ​ന്നി​വ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കും. കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ന​ൽ ഫാം ​ര​ണ്ടി​ന്റെ മ​തി​ൽ നാ​ല് മീ​റ്റ​ർ അ​ധി​ക​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ക​യ​റ്റി​ക്കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​നി​ന്ന മ​തി​ലും കാ​ടും മാ​ലി​ന്യ​വും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ദു​രി​ത​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​മ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ജി​സ്ട്ര‌ാ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും താ​ലൂ​ക്ക് സ​ർ​വേ​യ​ർ അ​ള​ന്നു​തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​രി​ങ്ക​ല്ല് മ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​ത്തു​ക​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​തി​ൽ കെ​ട്ടി തേ​ച്ചു​മി​നു​ക്കി പെ​യി​ൻ​റും ചെ​യ്തു. നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്തെ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ വി​ജ​യ​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ ഇ​തി​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ചു മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​ള്ള ലി​ങ്ക് റോ​ഡ് ഏ​ഴ് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടു സൈ​ഡി​ലും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള സ്‌​ഥ​ലം ഉ​ദ്യാ​നം നി​ർ​മി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ഉ​ദ്യാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യം പി. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​റും ഭാ​ര്യ കൊ​ട​ക്കാ​ട് കേ​ള​പ്പ​ജി ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക നി​ഷ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ക്ക​ളാ​യ ന​ന്ദ​കൃ​ഷ്‌​ണ​യും ഗൗ​തം​കൃ​ഷ്ണ​യും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. ഓ​പ​ൺ ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ന​ന്ദ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ക്കാ​ണ്. പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ ഭം​ഗി​യോ​ടു​കൂ​ടി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ബോ​ധം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വി​വാ​ഹ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ഉ​ദ്യാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. 2026ലെ ​വി​വാ​ഹ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ 5000 മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും ഈ ​ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Couple created garden
