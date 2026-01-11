Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightതാ​ര​മാ​യി തു​ട​രാ​ൻ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 1:47 PM IST

    താ​ര​മാ​യി തു​ട​രാ​ൻ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി കോ​ച്ചി​ങ്​

    text_fields
    bookmark_border
    താ​ര​മാ​യി തു​ട​രാ​ൻ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി കോ​ച്ചി​ങ്​
    cancel

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം തു​റ​ന്ന പു​സ്ത​കം പോ​ലെ​യാ​ണ്. സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി എ​ന്നാ​ൽ സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ, ഇ​ൻ​ഫ്‌​ളു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​തം മു​ത​ൽ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ജീ​വി​തം വ​രെ പ​ബ്ലി​ക് ഡൊ​മെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു നോ​ട്ടം പോ​ലും പൊ​തു ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ വ​രി​ക​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പാ​പ്പ​രാ​സി​ക​ളു​ടെ ഈ ​കാ​ല​ത്ത്. ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണോ എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ 'അ​ല്ല' എ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​രം. എ​ന്നാ​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​രെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നും അ​വ​രെ നി​രാ​ശ​യി​ലേ​ക്കും അ​സ​ന്തു​ഷ്ടി​യി​ലേ​ക്കും ത​ള്ളി​വി​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നും ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​ത് സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം അ​വ​രു​ടെ ക​രി​യ​റി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ൽ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി കോ​ച്ചി​ങി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി.

    എ​ന്താ​ണ് സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി കോ​ച്ചി​ങ്​?

    പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഇ​ത്. സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ക​രി​യ​ർ, വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​തം, മാ​ന​സി​ക ആ​രോ​ഗ്യം, പ​ബ്ലി​ക് ഇ​മേ​ജ് എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കോ​ച്ചു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ച്ചി​ങ് രീ​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ആ​വ​ശ്യ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ത് ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഒ​രു പു​തി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ് - അ​ഭി​ന​യം, പ​ബ്ലി​ക് ഇ​മേ​ജ്, മീ​ഡി​യാ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ണം. ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്ക്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. ഇ​ൻ​ഫ്‌​ളു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, ക​ണ്ട​ന്റ് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ, ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ എ​ൻ​ഗേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക്, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​ന്യാ​യം, പ്രൈ​വ​സി ന​ഷ്ടം, സ്‌​ട്രെ​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്. കോ​ച്ചി​ങ്​ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു ലൈ​റ്റ്ഹൗ​സ് പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ സ്വ​യം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യാ​നും പു​തി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    കോ​ച്ചി​ങി​ന്റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ക​സ​നം: കോ​ച്ചു​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ശ​ക്തി​ക​ളും ദു​ർ​ബ​ല​ത​ക​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത്, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ലാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്നു. സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​ന​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്ക് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​രം പ്ലാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും പ​ബ്ലി​ക് ഇ​മേ​ജി​ന് കോ​ട്ടം ത​ട്ടാ​തെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഡീ​ൽ ചെ​യ്യാ​നും ഒ​രു മെ​ന്റ​റെ പോ​ലെ കോ​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    സ്‌​ട്രെ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്: ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​തം ദി​വ​സ​വും സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. മൈ​ൻ​ഡ്ഫു​ൾ​നെ​സ്, മെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ, വ​ർ​ക്ക്-​ലൈ​ഫ് ബാ​ല​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നും ശീ​ലി​ക്കാ​നും കോ​ച്ചി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫ്‌​ളു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്, ട്രോ​ളു​ക​ളെ​യും നെ​ഗ​റ്റീ​വ് ഫീ​ഡ്ബാ​ക്കു​ക​ളെ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി എ​ടു​ക്കാ​തെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന് കോ​ച്ച് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ക​രി​യ​ർ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്‌​മെ​ന്റ്: കോ​ച്ചു​ക​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്, ബ്രാ​ൻ​ഡിം​ഗ് എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഒ​രു ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ന് പു​തി​യ വെ​ഞ്ച്വ​റു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ച്ചി​ങ്​ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഫ്‌​ളു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ട്രെ​ൻ​ഡ് ആ​വാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള, എ​ന്നാ​ൽ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ലി ക​റ​ക്ടാ​യ ക​ണ്ട​ന്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​വ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ചെ​യ്യാ​നും കോ​ച്ചി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം: പ​ല സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളും വി​ഷാ​ദം, ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ഠ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല മാ​ന​സി​ക​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​വും തി​ര​ക്കും ത​ന്നെ കാ​ര​ണം. കോ​ച്ചി​ങ്​ ഇ​മോ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പോ​സി​റ്റീ​വ് മൈ​ൻ​ഡ്‌​സെ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്ര തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കോ​ച്ചി​ങ്​ ഒ​രു പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്. കോ​ച്ചും ക്ല​യ​ന്റും പ​ര​സ്പ​രം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. ശേ​ഷം ക്ല​യ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​വി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി കൃ​ത്യ​മാ​യ ഒ​രു പ്ലാ​ൻ കോ​ച്ച് ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്നു. പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ്, ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​ക​ളും പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​ങ്ങ​നെ ഡീ​ൽ ചെ​യ്യ​ണം തു​ട​ങ്ങീ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​ദേ​ശ​വും മാ​തൃ​ക​യും ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​തൊ​രു തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​ഫ്‌​ളു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ൽ​ഗോ​രി​തം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ൻ​ഗേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും കോ​ച്ചി​ന്റെ സ​ഹാ​യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രൊ​ഫൈ​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ച്ചി​ങ്​ വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ബാ​ല​ൻ​സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. കു​ടും​ബം, ഹോ​ബി​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പൊ​തു​ജീ​വി​ത​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സം​തൃ​പ്ത​മാ​യ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും കോ​ച്ചി​ന്റെ സ​ഹാ​യം അ​തു​ല്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഹോ​ളി​വു​ഡി​ൽ ഓ​പ്ര വി​ൻ​ഫ്രി​യെ പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ കോ​ച്ചി​ങി​ന്റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ, പ​ല ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളും ബി​സി​ന​സ് ടൈ​ക്കൂ​ണു​ക​ളും കോ​ച്ചി​ന്റെ സേ​വ​നം തേ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ൻ​ഫ്‌​ളു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രും സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി കോ​ച്ചി​ങ് സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നാം ​ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ര​ണം, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി കോ​ച്ചി​ങ്​ ആ​ഡം​ബ​ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ്. ഇ​ത് വി​ജ​യ​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PsychologygulfnewsEmaratbeats
    News Summary - Celebrity coaching to stay on top
    Similar News
    Next Story
    X