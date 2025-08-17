Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    17 Aug 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    17 Aug 2025 2:12 PM IST

    വ​ണ്ണാ​മ​ട​യി​ലെ കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക​ൾ

    വ​ണ്ണാ​മ​ട​യി​ലെ കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക​ൾ
    വി​ജ​യ​ൻ കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ,    ഫോ​ട്ടോ: ദി​ലീ​പ് ചി​റ്റൂ​ർ

    പെ​ട്രോ​ളി​ലും ഡീ​സ​ലി​ലും വൈ​ദ്യു​തി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​തോ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ മ​റ​ന്നു​പോ​യ സ​ഞ്ചാ​ര​മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് കാ​ള​വ​ണ്ടി. പ​ണ്ട് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റാ​നും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നു​മെ​ല്ലാം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​തി​ര​വ​ണ്ടി​യും കാ​ള​വ​ണ്ടി​യു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് ഗ​ത​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കാ​ള​വ​ണ്ടി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വ കാ​ണു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മാ​ണം തൊ​ഴി​ലാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഒ​രു കു​ടും​ബ​മു​ണ്ട് ഇ​പ്പോ​ഴും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ. പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും 32 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തു​ള്ള വ​ണ്ണാ​മ​ട​യി​ലെ മൂ​ങ്കി​ൽ​മ​ട സ്വ​ദേ​ശി വി. ​വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന 48കാ​ര​ൻ. ത​മി​ഴ്നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ണ​മൊ​ത്ത കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് വി​ജ​യ​ൻ. അ​ള​വു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് അ​ഴ​കോ​ടെ വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യു​ണ്ട്.

    ത​മി​ഴും മ​ല​യാ​ള​വും

    ഇ​ന്നും ത​മി​ഴ് ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ട​ങ്ങാ​തെ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ. ത​മി​ഴും മ​ല​യാ​ള​വും ക​ല​ർ​ന്ന ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ. ഇ​വി​ടെ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലും ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​നൊ​പ്പം ത​മി​ഴ് ലി​പി​ക​ൾ കാ​ണാം. അ​ന്യം​നി​ന്നു​പോ​യ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്നും ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗം. വ​ണ്ണാ​മ​ട നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത ന​ഗ​രം 18 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം ദൂ​ര​ത്തു​ള്ള പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യാ​ണ്. അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യെ ആ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം

    വി​ജ​യ​ന്‍റെ അ​മ്മാ​വ​ൻ നാ​ഗ​രാ​ജ് ആ​ശാ​രി കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മാ​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. ആ​റാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​മ്മാ​വ​ന്‍റെ​യൊ​പ്പം കൂ​ടി​യ​താ​ണ് വി​ജ​യ​ൻ. പി​ന്നീ​ട് കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മാ​ണം കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ലാ​യി മാ​റി. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റ​വും വി​ജ​യ​നെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ വ​രാ​റു​ണ്ട്. കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം കു​തി​ര​വ​ണ്ടി​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും വി​ജ​യ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ള​വ​ണ്ടി​പ്പ​ണി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ വീ​ടി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള വെ​ക്കാ​നും പോ​കാ​റു​ണ്ട്.

    വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

    ഒ​രു കാ​ള​വ​ണ്ടി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മാ​സം സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ഒ​രു വ​ണ്ടി​ക്ക് 80,000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് കൂ​ലി. മ​ക​ൻ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​നും പി​താ​വി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഒ​പ്പം കൂ​ടാ​റു​ണ്ട്. വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്നും ഏ​റെ പ്രി​യ​മു​ള്ള കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, മ​ധു​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​റ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ തെ​രു​വ​ത്ത് പ​ള്ളി നേ​ർ​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് പ​ഴ​യ വ​ണ്ടി​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കാ​നും പു​തി​യ​ത് നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​മാ​യി ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ വ​രാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. വ​ണ്ണാ​മ​ട​യി​ലെ മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഒ​രു കാ​ള​വ​ണ്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കും. ചി​ല​ത് സ​വാ​രി​ക്കാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സി​നി​മാ​ക്കാ​രാ​ണ് കാ​ള​വ​ണ്ടി​യു​ടെ മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ.

    അ​ഴ​ക​ള​വു​ക​ൾ കൃ​ത്യം

    കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക്ക് ഏ​റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​ണ്ട്. കും​ഭം, വ​ട്ട, ച​ക്രം, കാ​ൽ, മു​ക്കാ​ണി​ക​ട്ട, കോ​ൽ​മ​രം, മു​ഖം തു​ട​ങ്ങി കാ​ള​വ​ണ്ടി​യു​ടെ ഓ​രോ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. തേ​ക്ക്, ക​രി​വേ​ല​കം എ​ന്നീ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. ഒ​രു ച​ക്ര​ത്തി​ൽ 14 കാ​ലു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള​തി​നെ വ​ട്ട എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. കാ​ലു​ക​ളെ​യും വ​ട്ട​യെ​യു​മെ​ല്ലാം ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ന​ടു​വി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തെ കും​ഭം എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ക. ഈ ​ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​രി​വേ​ല​കം മ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ണ്ണാ​മ​ട​യി​ലെ മ​ര​പേ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്നും പൊ​ള്ളാ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ക​രി​വേ​ല​ക​വും തേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രി​വേ​ല​കം മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ന്നി​ച്ച് എ​ടു​ത്താ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം കേ​ടു​കൂ​ടാ​തി​രി​ക്കും എ​ന്ന​താ​ണ് ക​രി​വേ​ല​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലു​മു​ണ്ട് വി​ജ​യ​ന്‍റെ കാ​ള​വ​ണ്ടി

    വി​ജ​യ​ന്‍റെ ക​ര​വി​രു​തി​ന്‍റെ ഭം​ഗി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലു​മു​ണ്ട്. വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച, മു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​വെ​ച്ച് പൊ​തി​ഞ്ഞ ‘ക​ട്ട വ​ണ്ടി’ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ള​വ​ണ്ടി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല​ത​രം നി​റ​ത്തി​ലും ആ​കൃ​തി​യി​ലു​മു​ള്ള കാ​ള​വ​ണ്ടി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ കാ​ണാം.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലു​ള്ള ക​ാള​വ​ണ്ടി

    ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ള​യെ കെ​ട്ടു​ന്ന മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഭാ​ഗ​ത്തെ മു​ഖം എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ത്തേ​കാ​ൽ അ​ടി നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൽ​മ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ് മു​ക്കാ​ണി​ക​ട്ട​യു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ന​ല്ല ഭം​ഗി​യു​ള്ള ആ​കൃ​തി​യി​ൽ കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കും. ഇ​വ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക.

    കാ​ള​വ​ണ്ടി​ത​ന്നെ ജീ​വി​തം

    ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മാ​ണം പി​ന്നീ​ട് സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ലാ​യി മാ​റി​യ​പ്പോ​ഴും വി​ജ​യ​ന്‍റെ ശ​ക്തി കു​ടും​ബ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​ജ​യ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. മ​ക​ൻ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ വി​ജ​യ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. പ​ഠ​ന​ശേ​ഷം പി​താ​വി​നൊ​പ്പം കൂ​ടി​യ​താ​ണ് കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ. കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ നി​ത്യ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ്. വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഷെ​ഡി​ലാ​ണ് വി​ജ​യ​ൻ കാ​ള​വ​ണ്ടി നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ഹാ​യി​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ ഗോ​മ​തി​യാ​ണ് ഇ​രു​മ്പ് പ​ണി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ക​ൾ ഗാ​യ​ത്രി. പ​ണ്ട് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്താ​നും സ​വാ​രി​ക്കു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് വീ​ടി​നു മു​ന്നി​ലെ അ​ല​ങ്കാ​ര​മാ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വ​സ്തു​വാ​യും ഇ​വ മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

