Madhyamam
    LIFE
    LIFE
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:40 AM IST

    ബർകത്ത് ഒടുവിൽ നാട്ടിലേക്ക്

    ബർകത്ത് ഒടുവിൽ നാട്ടിലേക്ക്
    ത​ല​ശ്ശേ​രി: യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​ഴി തെ​റ്റി ബീ​ഹാ​റി​ൽ നി​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന 19 കാ​ര​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി. ത​ല​ശ്ശേ​രി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഹോം ​സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഒ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് മി​സി​ങ്ങ് പേ​ഴ്സ​ൻ കേ​ര​ള വാ​ട്ട്സ് ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് വ​ഴി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ബീ​ഹാ​ർ പട്ന​ക്ക​ടു​ത്ത കാ​ർ​ണി​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫാ​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ ബ​ർ​ക​ത്ത് അ​ലി​യെ (19) വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത ആ​ഫ്ട​ർ കെ​യ​ർ ഹോ​മി​ലെ​ത്തി​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഇ​ഹ്സാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    ബീ​ഹാ​റി​ൽ നി​ന്നും വ​ഴി തെ​റ്റി​യെ​ത്തി​യ ബ​ർ​ക​ത്ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഹോ​മി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ നി​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ആ​ഫ്ട​ർ കെ​യ​ർ ഹോ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം തി​ക​യാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള പു​നഃ​സ​മാ​ഗ​മ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ധി​ക​മാ​രോ​ടും ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത ബ​ർ​ക​ത്ത് അ​ലി കൂ​ടു​ത​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത സ്വ​ഭാ​വ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ മി​സ്സി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ഡ​ൽ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ഫ്സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ആ​ഷി​ഖ് ഹു​സൈ​ൻ വ​ഴി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ബ​ർ​ക​ത്തി​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. ബീ​ഹാ​റി​ൽ സ്ഥി​ര താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു ബ​ർ​ക​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബം. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ സൂ​റ​ത്തി​ൽ സാ​രി നെ​യ്യു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

