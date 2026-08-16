ജോലി തേടിനടക്കാനാവില്ല, റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിനെ ഷോപ്പാക്കി യുവദമ്പതികൾ; ബിസിനസ്സിന്റെ വേറിട്ടവഴിtext_fields
ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിന് തടയിടുന്ന പ്രധാന ഘടകം വലിയ തുക മുതൽമുടക്കായി കണ്ടെത്തുകയെന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. മികച്ച ആശയങ്ങളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുമുണ്ടെങ്കിലും, തുടക്കത്തിൽ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമോ ബാങ്ക് വായ്പകളോ ലഭ്യമല്ലാതാകുമ്പോൾ പലരുടെയും സംരംഭക മോഹങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആധുനിക വിപണിയിലെ മത്സരത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ വലിയ തുക കടമുറികൾക്കായി വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനും പരസ്യങ്ങൾക്കും വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ പല ചെറുപ്പക്കാരുടെയും ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്താറുണ്ട്. കൃത്യമായ പശ്ചാത്തലമോ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബിസിനസ് എന്നത് അപ്രാപ്യമായ ഒന്നായി മാറുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ, വലിയ മുതൽമുടക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ് പല പ്രതിഭകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടിയാകുന്നത്.
ഈ ചിന്താഗതികളെ പൂർണമായും മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് അസമിലെ ബോംഗൈഗാവിൽ നിന്നുള്ള രാജിബ് കുമാർ ബർമനും ജെനി സൈകിയയും എന്ന ദമ്പതികൾ. വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങളോ ആർഭാട കടമുറികളോ ഇല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിനെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്റ്റാളാക്കി മാറ്റി ഇവർ മാതൃകയാവുകയാണ്. ബോംഗൈഗാവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയ്ക്ക് എതിർവശത്തുള്ള 'ഐ ലൗ ബോംഗൈഗാവ്' പാർക്കിന് സമീപമാണ് ഈ വേറിട്ട കച്ചവടം.
തങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ക്രോച്ചെറ്റ് പൂക്കൾ, മനോഹരമായ കീചെയിനുകൾ, വിവിധ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണ് ഈ ബൈക്ക് ഷോപ്പിലൂടെ ഇവർ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന് പിന്നിലും ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മസമർപ്പണവും വ്യക്തമാണ്. വലിയ മുതൽമുടക്കില്ലാതെ സ്വന്തം കാൽക്കൽ നിന്ന് ഒരു സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച ഈ ദമ്പതികളുടെ കഥ ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും പുതിയ ആശയത്തെയും പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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