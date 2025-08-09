Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 1:10 PM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ലി​ന് ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ലി​ന് ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക
    ഇ​ന്ത്യ മ​റ്റൊ​രു സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി ക​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങ​വെ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ലോ​ക്​സ​ഭ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ള്ള​ക​ളി​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് കൊ​ണ്ടുവ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല​ക്കല്ലാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ൽനി​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. സു​താ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗ​ത്തെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ൽനി​ന്ന് മ​ന​സ്സിലാ​കു​ന്ന​ത്.

    വോട്ടെ​ടു​പ്പ് സം​വി​ധാ​നം സു​താ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ അ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​തി​​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ന​മ്മു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ ജീ​വ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും നാം ​രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കേ​ണ്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്.

