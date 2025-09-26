Begin typing your search above and press return to search.
    LIFE
    LIFE
    Posted On
    26 Sept 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    26 Sept 2025 11:01 AM IST

    നി​ല​മ്പൂ​രി​ന് കു​ഞ്ഞാ​ക്ക​യി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നാ​ണ്ട്

    നി​ല​മ്പൂ​രി​ന് കു​ഞ്ഞാ​ക്ക​യി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നാ​ണ്ട്
    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍: നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ തേ​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ത​ലി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തു​ള്ള നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞാ​ക്ക​യു​ടെ ഓ​ർ​മ ദി​ന​ത്തി​ന് മൂ​ന്നാ​ണ്ട്. ഏ​ഴു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ നി​ല​മ്പൂ​രു​കാ​ര്‍ക്ക് സ്നേ​ഹം നി​റ​ഞ്ഞ കു​ഞ്ഞാ​ക്ക​യാ​ണ്. നാ​ല് ത​വ​ണ മ​ന്ത്രി​യും 34 വ​ര്‍ഷം നി​ല​മ്പൂ​രി​ന്‍റെ എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​ര്യാ​ട​ന് നി​ല​മ്പൂ​രി​ലെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും പേ​ര് ചൊ​ല്ലി​വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    1956ല്‍ ​ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ സ​ജീ​വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ല്‍ ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഹൗ​സി​ന്‍റെ ഗെ​യി​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മു​ണ്ടേ​രി​യി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ 38 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യ​ട​ക്കം ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ കാ​ല്‍ന​ട​യാ​യി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലം മു​ത​ല്‍ ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​രെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​ല​മ്പൂ​രി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും ആ​ര്യാ​ട​ന്റെ കൈ​യ്യൊ​പ്പു​ണ്ട്. ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ വി​ട​വാ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ ഇ​ന്നും പ​തി​വു​ക​ള്‍ക്ക് മാ​റ്റ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ആ​ര്യാ​ട​ൻ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ​ല​തും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യോ​ഗം ഇ​പ്പോ​ള്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ മ​ക​ന്‍ ആ​ര്യാ​ട​ന്‍ ഷൗ​ക്ക​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ച​രി​ത്ര നി​യോ​ഗം.

    TAGS:death anniversaryAryadan MuhammedpoliticianEx MLAMalappuram
